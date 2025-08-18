Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:53

От фонтана до катка: в Новом Уренгое появилось уникальное арктическое пространство

Новый Уренгой открывает первый светомузыкальный фонтан к 50-летию города

В Новом Уренгое завершается создание новой достопримечательности — первого в городе светомузыкального фонтана, который станет центральным элементом обновленной площади Молодежи. Торжественное открытие запланировано на 22 августа и приурочено к 50-летнему юбилею города.

Как сообщил глава муниципалитета Антон Колодин, проект разработан с учетом суровых климатических условий Ямало-Ненецкого автономного округа. Уникальность фонтана заключается в его многофункциональности: зимой водная конструкция будет трансформироваться в ледовый каток с иллюминацией и музыкальным сопровождением.

Помимо фонтана, на площади установлен арт-объект "Полярная сова", построен амфитеатр, кафе и организована парковка на 200 автомобилей. Новое общественное пространство призвано стать круглогодичным местом отдыха для жителей и гостей города.

Этот проект стал частью масштабной программы по благоустройству Нового Уренгоя к юбилейной дате. Власти подчеркивают, что при создании площади особое внимание уделялось адаптации инфраструктуры к арктическим условиям и созданию комфортной среды для горожан.

