Цветовая маркировка продуктов: ключ к снижению затрат на здравоохранение в России

Российские специалисты в области экономики выступили с инициативой внедрения обязательной системы маркировки продовольственных товаров по принципу "светофора". Целью данного предложения является снижение риска развития диабета второго типа среди населения и, как следствие, сокращение ежегодных затрат на лечение этого заболевания, которые в настоящее время превышают полтриллиона рублей. Информация об этом была распространена информационной службой Высшей школы экономики.

В настоящий момент в России система маркировки "светофор" является добровольной инициативой и не получила широкого распространения. Однако исследования, проведенные в Эквадоре, продемонстрировали эффективность данного подхода в стимулировании детей и подростков к выбору более здоровых продуктов питания. Аналогичные результаты были получены японскими учеными, которые отметили значительное улучшение в выборе блюд студентами после внедрения подобной маркировки в меню.

Эксперты, включая представителей экономического факультета ВШЭ, пришли к этому заключению после тщательного анализа различных стратегий, применяемых во многих странах мира для повышения популярности здорового питания. Помимо пропаганды полезной пищи и наглядной демонстрации ее преимуществ, рассматривались также экономические меры и административное регулирование.

Проведенный анализ показал, что во многих случаях эти меры, а также их комбинации, существенно улучшили качество питания населения и одновременно позволили сократить расходы на здравоохранение. Например, введение налога на сладкие напитки в западноевропейских странах привело к снижению их потребления на 12-15%, уменьшению случаев заболевания диабетом и экономии средств на здравоохранение в размере 17 миллиардов долларов.

Схожим образом, административные ограничения на открытие новых точек быстрого питания в Лос-Анджелесе способствовали снижению доли людей с ожирением на 3% и уменьшению числа больных диабетом на 2% в течение семи лет после введения запрета. В свою очередь, внедрение маркировки продуктов питания в зависимости от их калорийности и полезности привело к изменению пищевых привычек у половины жителей Чили и к сокращению потребления сладких напитков на четверть в Уругвае.

Некоторые из этих мер уже реализуются в России. Например, введение акциза на сладкие напитки в 2023 году привело к снижению содержания сахара во многих подобных продуктах примерно вдвое, а на фастфуд сейчас установлена повышенная ставка НДС. Экономисты полагают, что дополнение этих мер "светофорной" маркировкой продуктов питания дополнительно улучшит рацион россиян и, как следствие, снизит расходы на лечение диабета и сопутствующих заболеваний, на борьбу с которыми в настоящее время тратится около одного процента ВВП страны.

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