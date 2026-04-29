Пешеходный переход
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:52

Светофоры поставят прямо под ноги: почему идея может сработать только в сухую погоду

Дублирующие сигналы светофора на асфальте могут оказаться бесполезными на грязных и заснеженных дорогах, считает лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. О безопасности такой системы для пешеходов в целом эксперт рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в Москве протестируют систему дублирования светофора на асфальте.

Эксперт пояснил, что подсказки на асфальте рассчитаны на пешеходов, которые смотрят вниз, но не всегда обращают внимание даже на саму дорогу.

"Не то что наверх пешеходы не смотрят на сигнал светофора. Они и вправо, и влево не смотрят, идут в капюшонах, с наушниками или с телефоном в руках. Я сомневаюсь, что они и вниз-то будут смотреть", — отметил Лысаков.

Однако, по его словам, важно учитывать, насколько такие светофоры заметны в реальных дорожных условиях.

"Там, где это все будет занесено снегом, кашей, грязью и так далее, может быть не видно. Это будет работать только в какой-то сухой период, в летний, возможно", — говорит Лысаков.

По оценке специалиста, в отдельных районах Москвы и крупных городах такая система может быть полезной, если дороги содержатся в хорошем состоянии.

"Любые технические находки, ухищрения, которые работают на безопасность, всегда только приветствовать можно. Вопрос в том, насколько они оправданы, какова их себестоимость и какой коэффициент полезного действия", — заключил собеседник NewsInfo.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

