Парламенту Эстонии не удалось вынести вотум недоверия утверждённому 22 июля на пост министра инфраструктуры Владимиру Свету за его высказывания о Крыме шестилетней давности, пишет Postimees.

По данным издания, вынесение вотума поддержал только 21 депутат, в то время как для отправки министра в отставку необходим минимум 51 голос.

Ранее в оппозиционной партии "Отечество" посчитали, что сделанное Светом в 2018 году заявление о том, что Крым де-факто является российским, а жители полуострова хотят жить в составе РФ, делает неуместным пребывание министра на своём посту. Председатель партии Урмас Рейнсала отметил, что оппозиционные фракции намерены вынести Свету вотум недоверия.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Kaupo Kalda (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).