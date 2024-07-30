Парламенту Эстонии не удалось вынести вотум недоверия утверждённому 22 июля на пост министра инфраструктуры Владимиру Свету за его высказывания о Крыме шестилетней давности, пишет Postimees.
По данным издания, вынесение вотума поддержал только 21 депутат, в то время как для отправки министра в отставку необходим минимум 51 голос.
Ранее в оппозиционной партии "Отечество" посчитали, что сделанное Светом в 2018 году заявление о том, что Крым де-факто является российским, а жители полуострова хотят жить в составе РФ, делает неуместным пребывание министра на своём посту. Председатель партии Урмас Рейнсала отметил, что оппозиционные фракции намерены вынести Свету вотум недоверия.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Kaupo Kalda (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).
Washington Post прогнозирует повышение опасности в США в случае победы Харрис
Издание Washington Post, ссылаясь на представителя предвыборного штаба бывшего президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт, сообщает о потенциальных рисках для безопасности США в случае победы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в ноябре.
Адвокат гражданина ФРГ, обвиняемого в Белоруссии, надеется на помилование своего подзащитного
Адвокат Рико Кригера, гражданина Германии, осужденного на смертную казнь в Белоруссии, выразил надежду на помилование своего клиента.
Дождь негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы
Дождь может негативно влиять не только на сердечно-сосудистую систему, но и на систему органов дыхания. Однако людям, у которых пониженное давление, такое атмосферное явление не навредит. Об этом NewsInfo.Ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев, а дополнил его информацию ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.
В России создали метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует фотографии спиралей, нарисованных пациентами, для выявления признаков когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона.