Свет в темноте: экологичные украшения становятся не просто трендом, а обязательным элементом Нового года

Каждый второй россиянин планирует выделить от 1 до 5 тысяч рублей на новогодний декор. При этом многие респонденты готовы заплатить больше за экологичные украшения. Это данные исследования сети гипермаркетов "Лемана про", доступные ТАСС.

Распределение бюджета на новогодний декор

Согласно исследованию, более трети покупателей (36%) планируют потратить на новогодний декор от 1 до 3 тысяч рублей. 19% респондентов указали бюджет до 1 000 рублей, 17% — от 3 до 5 тысяч рублей, а 12% — от 5 до 10 тысяч рублей. Лишь 7% участников опроса собираются потратить более 10 тысяч рублей, в то время как 9% не планируют никаких покупок в этом сегменте.

Экологичные новогодние украшения

Особое внимание в исследовании уделяется экологичности новогодних украшений. Большинство респондентов (75%) готовы платить больше за экологичные варианты. Так, 29% согласны заплатить на 5% больше, 25% — на 10%, 14% — на 15%, 5% — на 20%, а 2% — на 30%.

Тенденции покупок новогоднего декора

Каждый второй россиянин (52%) обновляет новогодние украшения ежегодно, при этом 58% из них — женщины, 46% — мужчины. 23% респондентов обновляют декор раз в два-три года, 10% — раз в четыре-пять лет, а 6% — реже, чем раз в пять лет. 6% участников опроса вообще не обновляют декор.

Наиболее популярными площадками для покупок являются маркетплейсы (46%). 21% опрошенных предпочитают специализированные магазины товаров для дома и ремонта, 16% — продуктовые супермаркеты, а 13% — рынки и ярмарки.

Популярные элементы новогоднего декора

Среди самых популярных элементов новогоднего декора, согласно исследованию, лидируют световые гирлянды и елочные шары (по 87%). Мишуру и бусы используют 71% респондентов, интерьерные наклейки — 46%, тематические фигурки и свечи — по 45%. Новогодние венки выбирают 40%, посуду с праздничным рисунком — 36%, а текстиль — 35%.

Экологичные новогодние решения

Наибольшей популярностью среди экологичных украшений пользуются энергосберегающие LED-гирлянды (67%), игрушки из натуральных материалов (60%) и природные украшения (54%). Также 41% респондентов используют многоразовую упаковку для подарков, 27% предпочитают свечи из пчелиного воска, 25% — декор из переработанных материалов.

Экологичная упаковка для подарков

Когда речь идет о упаковке подарков, россияне все чаще выбирают экологичные материалы. Картонные перерабатываемые коробки выбирают 37% респондентов, крафт-бумагу — 34% (женщины используют ее значительно чаще мужчин — 41% против 25%).

Атласные ленты и натуральные веточки используют 32% опрошенных, фольгу или пленку — также 32%, тканевую многоразовую упаковку — 26%, деревянные коробки — 21%, биоразлагаемый пластик — 13%, а газеты и журналы — 11%. 17% респондентов предпочитают дарить подарки без упаковки.

Повторное использование упаковки

72% респондентов повторно используют упаковочные материалы для новых подарков. Большинство из них — женщины (79% против 66% у мужчин).