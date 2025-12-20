Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Прорыв в лечении диабета 1 типа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:20

Свет через окно как лекарство: как дневной свет помогает регулировать уровень глюкозы при диабете

Дневной свет через окно улучшил контроль глюкозы у диабетиков — Cell Metabolism

Естественный дневной свет, попадающий в помещение даже через обычное окно, может играть более важную роль в здоровье, чем принято считать. Новые данные показывают, что он способен влиять на контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом 2-го типа — без лекарств и дополнительных усилий.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism. Авторы работы изучили, как естественное и искусственное освещение влияет на суточные колебания глюкозы у пожилых пациентов с диабетом.

Почему свет важен для обмена веществ

Клетки и ткани организма подчиняются циркадным ритмам — 24-часовым циклам биологической активности. Эти ритмы регулируют сон, гормональный фон и метаболизм, включая контроль уровня глюкозы в крови. Известно, что яркий искусственный свет в вечернее и ночное время может нарушать эти механизмы и ухудшать чувствительность к инсулину.

При этом, как отмечают авторы работы, до недавнего времени почти не изучалось влияние естественного дневного света, получаемого через окно, несмотря на то что большинство людей проводят почти всё время в помещениях.

Как проходил эксперимент

Команда под руководством физиолога Йориса Хукса из Маастрихтского университета пригласила 13 человек с диабетом 2-го типа, средний возраст которых составлял около 70 лет. В течение 4,5 дней участники находились в комнате с большими окнами, где с 8:00 до 17:00 использовалось исключительно естественное освещение.

Испытуемые продолжали принимать привычные препараты, питались три раза в день одинаково, выполняли одинаковые упражнения и вели спокойный образ жизни — работали за столом, пользовались телефонами и компьютерами. Вечером они находились при слабом искусственном свете, а с 23:00 до 7:00 спали в полной темноте.

Затем с теми же участниками провели второй, почти идентичный эксперимент — но уже в помещениях без окон, при полностью искусственном освещении. В обоих случаях использовались системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Что показали результаты

Данные удалось корректно собрать у 10 участников. Анализ показал, что при естественном освещении уровень сахара в крови находился в здоровом диапазоне 50% времени, тогда как при искусственном — только 43% времени.

В исследовании за норму приняли диапазон от 4,4 до 7,2 ммоль/л, что соответствует рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании и Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Хотя разница может показаться умеренной, авторы подчёркивают: длительное пребывание за пределами целевого диапазона повышает риск осложнений диабета, включая сердечно-сосудистые заболевания.

Возможный механизм и практическая польза

Учёные связывают эффект с работой светочувствительных клеток сетчатки глаза, которые участвуют в синхронизации метаболических ритмов. Эти клетки особенно чувствительны к коротковолновому излучению, характерному именно для естественного дневного света.

При этом исследователи подчёркивают, что речь не идёт о сложных или дорогостоящих вмешательствах.

"Это просто, доступно и не требует затрат", — отметил исследователь Йорис Хукс.

Пока неясно, будет ли аналогичный эффект наблюдаться у людей с диабетом 1-го типа или преддиабетом. Для окончательных выводов потребуются более масштабные исследования, однако уже сейчас авторы считают увеличение контакта с дневным светом потенциально полезной частью образа жизни при диабете 2-го типа.

