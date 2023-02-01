Скандал с 35% ростом цен на ЖКУ не помешал главе Свердловской области уехать в отпуск за рубеж

На фоне многочисленных нерешенных проблем региона и скандала с беспрецедентным ростом тарифов на услуги ЖКХ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запланировал "тур в одну арабскую страну". Об этом пишет Telegram-канал "Политика в кругу".

"У губернатора уже запланирован небольшой тур в одну арабскую страну, где море, солнце и песок. А также шикарные отели, дорогие бутики и небольшая, но весьма удачная компания", — пишут в паблике.

Новость об отпуске главы региона появилась на фоне острых проблем, от которых Куйвашев фактически дистанцировался и не предпринимает никаких усилий по их решению. К тому же, жители Свердловской области очень недовольны ростом тарифов на электроэнергию на 35%.

Согласно итогам рейтинга эффективности управления Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Свердловская область занимает только 45 позицию, хотя годом ранее регион был на 42 месте.

Ранее Куйвашев подвергся критике за длительный отпуск на фоне мероприятий, связанных с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.