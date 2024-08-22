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В Свердловской области заключенный устроил побег
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Из колонии поселения в Свердловской области сбежал заключенный

В Свердловской области заключенный устроил побег

В Свердловской области из колонии-поселения № 45, расположенной в городе Ивделе, совершил побег осуждённый Андрей Ефремов. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в издании URA. RU.

Сотрудники ФСИН распространили ориентировку на беглеца через социальную сеть "ВКонтакте". Согласно данным, Ефремов Андрей Николаевич, уроженец села Туринская Слобода Свердловской области, 1978 года рождения, самовольно покинул колонию-поселение при ИК-63 в Ивделе 21 августа.

Для идентификации преступника была опубликована подробная информация о его татуировках. На левой руке Ефремова можно увидеть различные изображения, включая букву "А", пять точек и другие символы. Особого внимания заслуживают татуировки на пальцах: крест на указательном, перстень на среднем и знак доллара на мизинце. Также у беглеца есть чёрный узор на левом предплечье и цифра 40 на правой стороне шеи.

В беседе с "Известиями" представитель ФСИН уточнил, что Ефремов был осуждён за умышленное уничтожение или повреждение имущества в соответствии со статьёй 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Стоит отметить, что в начале июля Генеральная прокуратура провела проверку в связи с увеличением числа побегов из колоний-поселений и внесла представление руководству ФСИН. После принятых мер удалось значительно сократить количество подобных инцидентов.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении беглеца, просят сообщить по указанным телефонам или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Фото: From Wikimedia Commons/ Orloff Egor (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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