Музыкальный марафон года: кого ждёт Екатеринбург этой осенью

сегодня в 16:16

Иммунитету нужно 4 недели: как правильно подготовиться к сезону гриппа

Роспотребнадзор напомнил: прививку от гриппа лучше делать в сентябре–октябре, чтобы иммунитет успел выработаться. В разгар сезона вакцина может не помочь.

28.08.2025 в 23:38

Золотая лихорадка XXI века: как Урал наращивает добычу драгметалла с помощью высоких технологий

В Свердловской области дан старт масштабному проекту в горнодобывающей отрасли — началось строительство золотоизвлекательной фабрики вблизи Нижней Салды. Предприятие, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, станет одним из крупнейших в истории золотодобычи на Среднем Урале и создаст 1500 новых рабочих мест.

27.08.2025 в 23:56

Акварельная жатва: как художники из 12 регионов воспели хлеборобов в картинах

В Кургане успешно завершился III Международный фестиваль акварельного творчества "Аквафест: хлебная история", организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие 17 профессиональных художников из 12 регионов России, Беларуси и Китая, создавшие за две недели около 200 произведений.

27.08.2025 в 19:22

Ржавые трубы уходят в прошлое: как инфраструктурные кредиты изменят жизнь в регионах

Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число 19 регионов, которые получат федеральные инфраструктурные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства. Общее финансирование в размере 41 млрд рублей было распределено 21 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

25.08.2025 в 23:16

Екатеринбургские родители смогут экономить на школьном и детсадовском питании: кешбэк 5% уже с 1 сентября

С 1 сентября родители в Екатеринбурге смогут оплачивать питание детей через быстрые платежи с кешбэком 5%. Акция охватит школы и детские сады.

25.08.2025 в 23:15

Тайный сток в ливнёвку: как гаражный кооператив отравил главную реку Челябинска

Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор идентифицировали источник нефтяного загрязнения реки Миасс в центре Челябинска. Им оказался гаражно-строительный кооператив, незаконно подключившийся к ливневой канализации. По данным регионального министерства экологии, именно через эту систему нефтепродукты попали в подземную реку Игуменку, а затем в Миасс.

25.08.2025 в 22:29

"Трактор" только завёл мотор — и тут же заглох: старт сезона пошёл под откос

«Трактор» начал Кубок губернатора с поражения от «Амура». Бенуа Гру объяснил причины неудачи и рассказал, какие новые сочетания вышли на лед.

24.08.2025 в 21:34

Выжить и победить: как на Урале определяли сильнейших спецназовцев среди пяти стран

На полигоне Центрального военного округа "Свердловский" завершились пятые международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В течение четырех дней 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана демонстрировали мастерство в тактической подготовке, стрельбе и преодолении полосы препятствий.

