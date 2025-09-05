Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Большой симфонический оркестр имени Чайковского
Большой симфонический оркестр имени Чайковского
© commons.wikimedia.org by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:49

Музыкальный марафон года: кого ждёт Екатеринбург этой осенью

Свердловская филармония открывает юбилейный музыкальный сезон с мировыми звёздами

С 18 сентября в Екатеринбурге стартует юбилейный музыкальный сезон Свердловской филармонии. Программа обещает быть насыщенной и объединит звёзд мировой сцены, ведущие российские оркестры и премьерные произведения.

Ключевые события сезона

  • 18 сентября - открытие юбилейного сезона.

  • 3-9 октября - Симфонический форум России.

    • Участвуют семь оркестров из разных регионов страны.

    • Впервые — оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева.

  • 13 ноября - мировая премьера сочинения Ольги Викторовой, посвящённого юбилею главного дирижёра Уральского филармонического оркестра Дмитрия Лисса.

    • В тот же вечер выступит виолончелист Марк Дробинский.

  • 2 декабря - концерт кларнетиста Артура Назиуллина.

  • 1 апреля - выступление пианиста Николая Луганского.

  • 29 апреля - концерт пианиста Андрея Коробейникова.

Звёзды мировой сцены

  • 12 февраля - Владимир Спиваков и его коллектив "Виртуозы Москвы".

  • 27 марта - Юрий Башмет и ансамбль "Солисты Москвы".

  • 18 апреля - объединённый оркестр Мариинского и Большого театра под управлением Валерия Гергиева в рамках Московского Пасхального фестиваля.

  • 10 июня - праздничный концерт к 90-летию филармонии с участием трио: Денис Мацуев, Павел Милюков и Александр Рамм.

Фестивали и эксперименты

  • 1-31 марта - XV Международный фестиваль Bach-fest.

    • Среди участников — ансамбль старинной музыки Pratum Integrum, исполняющий барочную и классицистскую музыку на исторических инструментах.

  • 15 мая - концерт Уральского молодёжного оркестра с программой в жанре рок-классики.

Итог

Юбилейный сезон обещает быть уникальным: мировые премьеры, выступления признанных мастеров и фестивали, объединяющие разные жанры и эпохи. Свердловская филармония готовит для публики не просто концерты, а целый культурный марафон, который завершится грандиозным праздником в июне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор: прививка от гриппа малоэффективна в разгар эпидемии сегодня в 16:16

Иммунитету нужно 4 недели: как правильно подготовиться к сезону гриппа

Роспотребнадзор напомнил: прививку от гриппа лучше делать в сентябре–октябре, чтобы иммунитет успел выработаться. В разгар сезона вакцина может не помочь.

Читать полностью » Под Нижней Салдой началось строительство фабрики мощностью 4,5 тонны золота в год 28.08.2025 в 23:38

Золотая лихорадка XXI века: как Урал наращивает добычу драгметалла с помощью высоких технологий

В Свердловской области дан старт масштабному проекту в горнодобывающей отрасли — началось строительство золотоизвлекательной фабрики вблизи Нижней Салды. Предприятие, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, станет одним из крупнейших в истории золотодобычи на Среднем Урале и создаст 1500 новых рабочих мест.

Читать полностью » В Кургане завершился международный фестиваль акварели 27.08.2025 в 23:56

Акварельная жатва: как художники из 12 регионов воспели хлеборобов в картинах

В Кургане успешно завершился III Международный фестиваль акварельного творчества "Аквафест: хлебная история", организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие 17 профессиональных художников из 12 регионов России, Беларуси и Китая, создавшие за две недели около 200 произведений.

Читать полностью » Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ 27.08.2025 в 19:22

Ржавые трубы уходят в прошлое: как инфраструктурные кредиты изменят жизнь в регионах

Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число 19 регионов, которые получат федеральные инфраструктурные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства. Общее финансирование в размере 41 млрд рублей было распределено 21 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Читать полностью » В Екатеринбурге за школьное питание можно будет получить кешбэк 25.08.2025 в 23:16

Екатеринбургские родители смогут экономить на школьном и детсадовском питании: кешбэк 5% уже с 1 сентября

С 1 сентября родители в Екатеринбурге смогут оплачивать питание детей через быстрые платежи с кешбэком 5%. Акция охватит школы и детские сады.

Читать полностью » В Челябинске установлен виновник нефтяного загрязнения реки Миасс 25.08.2025 в 23:15

Тайный сток в ливнёвку: как гаражный кооператив отравил главную реку Челябинска

Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор идентифицировали источник нефтяного загрязнения реки Миасс в центре Челябинска. Им оказался гаражно-строительный кооператив, незаконно подключившийся к ливневой канализации. По данным регионального министерства экологии, именно через эту систему нефтепродукты попали в подземную реку Игуменку, а затем в Миасс.

Читать полностью » Тренер 25.08.2025 в 22:29

"Трактор" только завёл мотор — и тут же заглох: старт сезона пошёл под откос

«Трактор» начал Кубок губернатора с поражения от «Амура». Бенуа Гру объяснил причины неудачи и рассказал, какие новые сочетания вышли на лед.

Читать полностью » В Екатеринбурге завершились пятые международные соревнования спецназа 24.08.2025 в 21:34

Выжить и победить: как на Урале определяли сильнейших спецназовцев среди пяти стран

На полигоне Центрального военного округа "Свердловский" завершились пятые международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В течение четырех дней 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана демонстрировали мастерство в тактической подготовке, стрельбе и преодолении полосы препятствий.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Исследование показало влияние ультраобработанных продуктов на рост ожирения
Туризм

Хопперы, коттху и лампрайс: что входит в гастрономическую культуру Шри-Ланки
Питомцы

Золотая рыбка вуалехвост чувствительна к качеству воды — советы экспертов
Дом

Эксперты объяснили, как выбрать экологичную мебель для дома
Наука и технологии

Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов
Садоводство

Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство
Питомцы

Кошки этих пород плавают охотно: исследование зоологов
ПФО

В Пензенской области выявлен случай дирофиляриоза — паразита, передающегося через комаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet