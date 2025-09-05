Музыкальный марафон года: кого ждёт Екатеринбург этой осенью
С 18 сентября в Екатеринбурге стартует юбилейный музыкальный сезон Свердловской филармонии. Программа обещает быть насыщенной и объединит звёзд мировой сцены, ведущие российские оркестры и премьерные произведения.
Ключевые события сезона
-
18 сентября - открытие юбилейного сезона.
-
3-9 октября - Симфонический форум России.
-
Участвуют семь оркестров из разных регионов страны.
-
Впервые — оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева.
-
-
13 ноября - мировая премьера сочинения Ольги Викторовой, посвящённого юбилею главного дирижёра Уральского филармонического оркестра Дмитрия Лисса.
-
В тот же вечер выступит виолончелист Марк Дробинский.
-
-
2 декабря - концерт кларнетиста Артура Назиуллина.
-
1 апреля - выступление пианиста Николая Луганского.
-
29 апреля - концерт пианиста Андрея Коробейникова.
Звёзды мировой сцены
-
12 февраля - Владимир Спиваков и его коллектив "Виртуозы Москвы".
-
27 марта - Юрий Башмет и ансамбль "Солисты Москвы".
-
18 апреля - объединённый оркестр Мариинского и Большого театра под управлением Валерия Гергиева в рамках Московского Пасхального фестиваля.
-
10 июня - праздничный концерт к 90-летию филармонии с участием трио: Денис Мацуев, Павел Милюков и Александр Рамм.
Фестивали и эксперименты
-
1-31 марта - XV Международный фестиваль Bach-fest.
-
Среди участников — ансамбль старинной музыки Pratum Integrum, исполняющий барочную и классицистскую музыку на исторических инструментах.
-
-
15 мая - концерт Уральского молодёжного оркестра с программой в жанре рок-классики.
Итог
Юбилейный сезон обещает быть уникальным: мировые премьеры, выступления признанных мастеров и фестивали, объединяющие разные жанры и эпохи. Свердловская филармония готовит для публики не просто концерты, а целый культурный марафон, который завершится грандиозным праздником в июне.
