Родственники погибшего на СВО обратились в полицию по поводу поджога могилы вандалами

В Свердловской области был совершён акт вандализма в отношении могилы ветерана специальной военной операции (СВО) на Украине. Неизвестные сожгли могилу Владимира Кожевникова, что стало тяжёлым ударом для его родственников.
Владимир Кожевников был награждён медалями "За храбрость" второй степени и "За службу в военной разведке" за свою службу. Его близкие считают, что поджог могилы был не просто актом осквернения памятника, а попыткой дискредитировать Российскую армию и СВО.
Родственники обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту поджога могилы. Полиция начала проверку и будет расследовать обстоятельства инцидента.
Этот случай не единичный. Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области также были осквернены захоронения участников СВО. В одном случае были сожжены венки, а в другом — вырван крест, сломана ограда, разорван флаг, разбросаны цветы, фуражка и портрет.
Фото: From Wikimedia Commons/ Sheila Sund (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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