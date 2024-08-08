В каком виде лучше есть свеклу: советы по приготовлению

Корнеплод можно употреблять в пищу в сыром виде, но чаще свеклу варят, жарят, тушат или запекают. Его добавляют в борщи, свекольный суп, винегреты, овощные салаты, подают в качестве гарнира.
Свеклу сочетают с капустой, луком, клюквой, изюмом, черносливом, яблоками, орехами и т. д.
Что лучше есть: вареную или сырую свеклу
Несмотря на то, что чаще всего овощ подвергают кулинарной обработке: варке, жарке, тушению и запеканию, он вполне пригоден для употребления в сыром виде.
Стоит отметить, что при воздействии тепла овощ теряет часть своих полезных веществ, именно поэтому сырая свекла намного полезнее вареной.
Как правильно употреблять в пищу вареную свеклу
Отварную свеклу можно употреблять в пищу самостоятельно, в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.
Ее можно натереть на терке и заправить майонезом, а можно нарезать кубиками и сделать винегрет.
Как правильно есть сырую свеклу
Сырую свеклу лучше употреблять в составе других блюд, чаще всего в салатах или закусках.
Вводить продукт в свой рацион нужно постепенно, не слишком увлекаясь — достаточно около 100-150 г сырой свеклы в день.
Корнеплод следует натереть на терке, желательно мелко, а также добавить другие овощи, например, морковь, капусту, зелень, лук.
Фото: commons.wikimedia.org/Evan-Amos (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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