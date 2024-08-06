Подкормка — залог хорошего урожая свёклы

За сезон свёклу подкармливают 3 раза.
Первую подкормку делают, когда у молодых корнеплодов появляются 3-4 настоящих листочка. Спустя примерно 2 недели можно вносить удобрения второй раз. И в третий раз — примерно за месяц до сбора урожая.
Проще купить готовые комплексные удобрения для овощей или специальные для свёклы, моркови и редиса. Можно использовать минеральные, органические или органо-минеральные. Их можно чередовать, главное — не смешивать в одной подкормке.
Не забудьте полить свёклу перед подкормкой, потому что в сухом грунте удобрения могут обжечь корни.
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