Её не рекламируют, но она работает: почему диетологи советуют есть свеклу каждый день

Свекла — один из самых недооценённых овощей. Простая, доступная, но невероятно полезная. Диетолог Ванесса Фюрстенбергер в интервью Terra рассказала, почему свеклу стоит есть регулярно и кому она может быть противопоказана.

Почему свекла заслуживает места в тарелке?

"Свекла улучшает кровообращение, насыщает мозг кислородом, даёт больше энергии для тренировок и в течение дня, а также поддерживает нормальную работу кишечника", — поясняет Фюрстенбергер.

Диетолог выделяет четыре ключевые причины:

Улучшает циркуляцию крови — благодаря нитратам расширяет сосуды и снижает давление.

Питает мозг кислородом — повышая концентрацию и внимание.

Повышает выносливость — особенно полезна при физической нагрузке.

Помогает пищеварению — за счёт клетчатки и мягкого слабительного эффекта.

Сколько и как есть?

Для заметного эффекта диетолог рекомендует:

съедать от половины до одной свеклы в день;

можно варёную, печёную, в салатах или в виде сока (но без фанатизма).

Важно знать: покраснение мочи или каловых масс после употребления свеклы — это нормально и не повод для тревоги.

Когда стоит отказаться?

"Свеклу не рекомендуется есть людям с предрасположенностью к образованию камней в почках", — предупреждает специалист.

Это связано с содержанием оксалатов, которые при определённых условиях могут провоцировать камнеобразование. В группе риска — те, кто уже сталкивался с оксалатными камнями.