Её не рекламируют, но она работает: почему диетологи советуют есть свеклу каждый день
Свекла — один из самых недооценённых овощей. Простая, доступная, но невероятно полезная. Диетолог Ванесса Фюрстенбергер в интервью Terra рассказала, почему свеклу стоит есть регулярно и кому она может быть противопоказана.
Почему свекла заслуживает места в тарелке?
"Свекла улучшает кровообращение, насыщает мозг кислородом, даёт больше энергии для тренировок и в течение дня, а также поддерживает нормальную работу кишечника", — поясняет Фюрстенбергер.
Диетолог выделяет четыре ключевые причины:
- Улучшает циркуляцию крови — благодаря нитратам расширяет сосуды и снижает давление.
- Питает мозг кислородом — повышая концентрацию и внимание.
- Повышает выносливость — особенно полезна при физической нагрузке.
- Помогает пищеварению — за счёт клетчатки и мягкого слабительного эффекта.
Сколько и как есть?
Для заметного эффекта диетолог рекомендует:
- съедать от половины до одной свеклы в день;
- можно варёную, печёную, в салатах или в виде сока (но без фанатизма).
Важно знать: покраснение мочи или каловых масс после употребления свеклы — это нормально и не повод для тревоги.
Когда стоит отказаться?
"Свеклу не рекомендуется есть людям с предрасположенностью к образованию камней в почках", — предупреждает специалист.
Это связано с содержанием оксалатов, которые при определённых условиях могут провоцировать камнеобразование. В группе риска — те, кто уже сталкивался с оксалатными камнями.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru