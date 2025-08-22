Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свекла, только что выкопанная из земли
Свекла, только что выкопанная из земли
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована вчера в 23:26

Её не рекламируют, но она работает: почему диетологи советуют есть свеклу каждый день

Диетолог объяснила, сколько свеклы можно есть в день без вреда для здоровья

Свекла — один из самых недооценённых овощей. Простая, доступная, но невероятно полезная. Диетолог Ванесса Фюрстенбергер в интервью Terra рассказала, почему свеклу стоит есть регулярно и кому она может быть противопоказана.

Почему свекла заслуживает места в тарелке?

"Свекла улучшает кровообращение, насыщает мозг кислородом, даёт больше энергии для тренировок и в течение дня, а также поддерживает нормальную работу кишечника", — поясняет Фюрстенбергер.

Диетолог выделяет четыре ключевые причины:

  • Улучшает циркуляцию крови — благодаря нитратам расширяет сосуды и снижает давление.
  • Питает мозг кислородом — повышая концентрацию и внимание.
  • Повышает выносливость — особенно полезна при физической нагрузке.
  • Помогает пищеварению — за счёт клетчатки и мягкого слабительного эффекта.

Сколько и как есть?
Для заметного эффекта диетолог рекомендует:

  • съедать от половины до одной свеклы в день;
  • можно варёную, печёную, в салатах или в виде сока (но без фанатизма).

Важно знать: покраснение мочи или каловых масс после употребления свеклы — это нормально и не повод для тревоги.

Когда стоит отказаться?

"Свеклу не рекомендуется есть людям с предрасположенностью к образованию камней в почках", — предупреждает специалист.

Это связано с содержанием оксалатов, которые при определённых условиях могут провоцировать камнеобразование. В группе риска — те, кто уже сталкивался с оксалатными камнями.

