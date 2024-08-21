Швейцария подала заявку на участие в проекте Европейского Союза "Военная мобильность", который упрощает перемещение войск и военной техники по территории Европы.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.
На заседании 21 августа 2024 года Федеральный совет Швейцарии одобрил участие страны в двух инициативах "Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO)" ЕС: "Военная мобильность" и "Федерация киберзащиты". Целью этих проектов является расширение возможностей международного сотрудничества вооруженных сил и укрепление обороноспособности Швейцарии.
Власти подчеркивают, что участие в этих проектах соответствует нейтралитету страны. Проект "Военная мобильность", инициированный ЕС в 2014 году после присоединения Крыма к России, часто называют "военным Шенгеном" из-за его направленности на упрощение военных перемещений через стандартизированные административные процедуры. "Федерация киберзащиты" нацелена на улучшение сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Хотя Швейцария не является членом ЕС и НАТО, она почти полностью поддержала европейские санкции против России с конца февраля 2022 года. В 2024 году швейцарские военные примут участие в 20 международных учениях за пределами страны и четырех на своей территории, все они проводятся с участием стран НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что Швейцария утратила свой нейтральный статус. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии в отношении Украины негативно сказалась на ее международной роли. По его словам, с началом спецоперации России на Украине Швейцария фактически отошла от нейтральности, поддержав Киев и его союзников из НАТО.
Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)
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