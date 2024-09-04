Швейцария продливает статус беженцев для Украинцев

Швейцария продлила срок действия защитного статуса S для украинских беженцев до 4 марта 2026 года, поскольку ситуация на территории Украины не стабилизировалась. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном на сайте Федерального совета страны.
Статус S предоставляет беженцам право на трудовую деятельность, включая возможность заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, а также доступ к медицинской страховке, обучению в учебных заведениях для детей. Беженцы также могут свободно перемещаться по стране и за ее пределами, а также имеют право на воссоединение с семьей.
В документе отмечается, что не наблюдается никаких признаков устойчивого улучшения ситуации на Украине. На заседании, состоявшемся 4 сентября 2024 года, Федеральный совет решил, что защитный статус, который имеют лица, нуждающиеся в защите из Украины, останется в силе до 4 марта 2026 года. Кроме того, было принято решение продлить меры поддержки для получателей статуса S до указанной даты.
Согласно данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 29 августа 2024 года в стране находились 66 195 украинцев с защитным статусом S. С момента введения статуса с 24 февраля 2022 года более 27 тысяч украинцев утратили этот статус.
Фото: commons. wikimedia.orgAndrew Bossi(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)
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