Швейцария продливает статус беженцев для Украинцев

Швейцария продлила срок действия защитного статуса S для украинских беженцев до 4 марта 2026 года, поскольку ситуация на территории Украины не стабилизировалась. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном на сайте Федерального совета страны.

Статус S предоставляет беженцам право на трудовую деятельность, включая возможность заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, а также доступ к медицинской страховке, обучению в учебных заведениях для детей. Беженцы также могут свободно перемещаться по стране и за ее пределами, а также имеют право на воссоединение с семьей.

В документе отмечается, что не наблюдается никаких признаков устойчивого улучшения ситуации на Украине. На заседании, состоявшемся 4 сентября 2024 года, Федеральный совет решил, что защитный статус, который имеют лица, нуждающиеся в защите из Украины, останется в силе до 4 марта 2026 года. Кроме того, было принято решение продлить меры поддержки для получателей статуса S до указанной даты.

Согласно данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 29 августа 2024 года в стране находились 66 195 украинцев с защитным статусом S. С момента введения статуса с 24 февраля 2022 года более 27 тысяч украинцев утратили этот статус.

Фото: commons. wikimedia.orgAndrew Bossi(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)