Российско-вьетнамские отношения: прочный фундамент стратегического партнерства

Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что общая история России и Вьетнама служит прочной основой для современных отношений между Москвой и Ханоем, которые развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

В своем видеообращении к участникам Восточного экономического форума Нарышкин отметил, что история российско-вьетнамских отношений уходит корнями в начало XX века, и именно поэтому она стала темой научной конференции Российского исторического общества в рамках форума.

Он напомнил, что в 1925 году только что открывшийся в Москве Коммунистический университет трудящихся Востока принял первых вьетнамских студентов, а через несколько лет их число превысило 60 человек. Среди этих амбициозных молодых людей был и будущий первый секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Чан Фу.

Нарышкин отметил, что Советский Союз неоднократно оказывал поддержку Вьетнаму в его борьбе за независимость от французского колониального режима и американских интервентов. Вьетнамским патриотам поставлялось современное вооружение и гуманитарная помощь, а более 6000 советских военных советников сражались плечом к плечу с бойцами Народной армии Вьетнама.

Он также подчеркнул, что Советский Союз был одним из первых государств, признавших Социалистическую Республику Вьетнам. В следующем году будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а в этом году отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружеских отношений между Россией и Вьетнамом.

Нарышкин подчеркнул, что общая история служит прочным фундаментом для современных российско-вьетнамских отношений, которые развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он отметил, что между Россией и Вьетнамом заключено более 80 межгосударственных договоров и соглашений, а товарооборот между странами постоянно растет. Недавний визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам придал новый импульс двустороннему сотрудничеству.

Нарышкин также упомянул о развитии гуманитарного сотрудничества между Россией и Вьетнамом, выразив благодарность Вьетнамской академии общественных наук.

В заключение Нарышкин выразил надежду, что научная конференция позволит российским и вьетнамским ученым обменяться опытом, установить новые контакты и извлечь ценные уроки из прошлого.

Восточный экономический форум, проходящий с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, является важной площадкой для обсуждения различных тем, и РИА Новости, как генеральный информационный партнер, освещает это значимое событие.

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