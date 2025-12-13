Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:06

Свалки уходят в прошлое: отходы могут стать новым источником энергии

Полимеры и биомассу предложили перерабатывать в энергоносители — ТАСС

В России разрабатывают технологию, которая позволит не просто утилизировать мусор, а превращать его в источник энергии, — об этом сообщает ТАСС. Учёные Тверского государственного технического университета предлагают использовать потенциал твёрдых бытовых отходов для получения тепла и электричества, снижая при этом экологическую нагрузку.

Энергия из отходов

Проект реализуется специалистами ТвГТУ и рассчитан на пятилетний цикл. Его суть заключается в переработке полимеров и биомассы, входящих в состав твёрдых бытовых отходов, в газообразные и жидкие энергоносители. Полученные продукты планируется использовать для выработки тепловой и электрической энергии, что позволит рассматривать мусор не как проблему, а как ресурс.

Как пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры биотехнологии, химии и стандартизации ТвГТУ Юрий Луговой, ключевая идея технологии связана с ускорением процессов разложения отходов. Для этого предполагается задействовать совместное влияние органических компонентов мусора, что позволит снизить энергозатраты на его переработку.

"Идея заключается в том, чтобы использовать потенциал твердых бытовых отходов (полимеров и биомассы) для получения газообразных и жидких энергоносителей, из которых можно получать тепловую и электрическую энергию", — пояснил Юрий Луговой.

Катализаторы и снижение затрат

В рамках проекта учёные планируют разработать специальную каталитическую систему. Она должна повысить эффективность термодеструкции отходов и увеличить объём получаемых энергоносителей, а также улучшить их качество. Такой подход, по словам разработчиков, позволит сделать процесс переработки более экономичным и технологически устойчивым.

Работа над проектом ведётся при поддержке гранта Российского научного фонда. Это даёт возможность проводить комплексные исследования и последовательно отрабатывать ключевые этапы технологии, начиная с лабораторных экспериментов.

От лаборатории к пилотному проекту

На текущий момент разработка находится на стадии лабораторных исследований. По оценке Лугового, выход на уровень пилотного проекта возможен не ранее чем через пять лет. Только после этого можно будет говорить о практическом внедрении технологии на промышленных объектах.

В случае успешного завершения исследований учёные рассчитывают создать универсальную технологию переработки органических, включая полимерные, отходов. Она может стать инструментом решения экологических проблем, связанных с накоплением твёрдых бытовых отходов, и одновременно внести вклад в развитие альтернативной энергетики.

