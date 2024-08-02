Жена Никиты Михалкова рассказала, как выдала внучку замуж: вчера только закончила университет

Супруга режиссёра Никиты Михалкова Наталья Михалкова высказалась о замужестве 21-летней внучки Натальи.
Наталья Михалкова опубликовала в "Инстаграме"* снимки со свадьбы внучки Натальи.
Она отметила, что внуки растут ещё быстрее, чем дети.
"Уже провожаем Наташеньку во взрослую жизнь! Ещё вчера, она только что закончила университет, а на следующий день вышла замуж. Ну и скорости у молодежи, за ними не уследишь", — написала супруга кинодеятеля под кадрами с наследницей.
Она призвала молодых любить друг друга и прощать.
У Никиты Михалкова 11 внуков и внучек. Наталья — дочь Артёма Михалкова, она — выпускница исторического факультета МГУ по искусствоведению. Девушка ведёт непубличный образ жизни.
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