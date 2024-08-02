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  • Опубликована вчера в 19:06
  • Изменена сегодня в 19:06

Жена Никиты Михалкова рассказала, как выдала внучку замуж: вчера только закончила университет

Жена Никиты Михалкова рассказала о свадьбе внучки

Супруга режиссёра Никиты Михалкова Наталья Михалкова высказалась о замужестве 21-летней внучки Натальи.

Наталья Михалкова опубликовала в "Инстаграме"* снимки со свадьбы внучки Натальи.

Она отметила, что внуки растут ещё быстрее, чем дети.

"Уже провожаем Наташеньку во взрослую жизнь! Ещё вчера, она только что закончила университет, а на следующий день вышла замуж. Ну и скорости у молодежи, за ними не уследишь", — написала супруга кинодеятеля под кадрами с наследницей.

Она призвала молодых любить друг друга и прощать.

У Никиты Михалкова 11 внуков и внучек. Наталья — дочь Артёма Михалкова, она — выпускница исторического факультета МГУ по искусствоведению. Девушка ведёт непубличный образ жизни.

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