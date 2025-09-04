Японцы спрятали козырь: новый кроссовер Suzuki удивит характеристиками даже скептиков

Новый кроссовер японской марки стал настоящей неожиданностью для рынка. Suzuki представила Victoris — компактную модель, которая будет доступна в 2026 году и ориентирована в первую очередь на покупателей в Индии. Несмотря на сравнительно демократичную цену, автомобиль получил интересные технические решения и богатый набор оснащения, который способен заинтересовать даже требовательных водителей.

Экономичность и силовые установки

Главной особенностью новинки стала экономичность. Производитель рассекретил, сколько в среднем потребляет топлива каждая из версий Victoris. Базовым для кроссовера стал 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 л.с. Сочетание его с механической коробкой передач обеспечивает средний расход 4,72 литра на 100 км. Вариант с «автоматом» оказался лишь немного прожорливее — 4,75 литра.

Помимо этого, предусмотрена гибридная модификация на основе того же мотора. Её мощность составляет 106 л.с., а в паре с ней работает вариатор. Именно гибрид впечатлил своей экономичностью: средний расход топлива здесь всего 3,49 литра на 100 км.

Для всех силовых агрегатов предусмотрена возможность установки подключаемого полного привода. Это делает Victoris универсальным решением как для городских дорог, так и для более сложных условий.

Оснащение и комфорт

Несмотря на сравнительно невысокую цену, новинка предлагает широкий набор опций. В салоне установлен 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей с сенсорным управлением, есть цифровая приборная панель и современные системы помощи водителю.

Производитель также позаботился о комфорте: передние кресла можно заказать с вентиляцией и подогревом, предусмотрен электрический люк, автоматический климат-контроль, камеры кругового обзора. Такой набор функций обычно встречается в более дорогих моделях, что выделяет Victoris среди конкурентов в своём классе.

Цена и перспективы на рынке

По предварительным данным, стартовая стоимость Suzuki Victoris составит около 1,1 млн рублей в пересчёте по текущему курсу.