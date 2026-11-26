Технология су-вид в работе с говядиной — это прежде всего способ исключить любую случайность. Когда мясо томится в вакууме при строго заданной температуре, оно не может пересохнуть или стать жестким; сок остается внутри волокон, а текстура становится предсказуемо нежной. Чтобы усилить этот эффект и сохранить на срезе тот самый аппетитный розовый цвет, стейки можно предварительно замариновать с нитритной солью (в пропорции 1% от веса мяса) на сутки в холодильнике.

Ингредиенты

Говядина — 800 г

Сливочное масло — 30 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Тимьян — 3 веточки

Черный молотый перец — 1 ч. л.

Соль — 12 г

Подготовьте мясо: обсушите его бумажными полотенцами, удалите грубые пленки. Нарежьте говядину поперек волокон на стейки толщиной около 3 см. Раздавите зубчики чеснока плоской стороной ножа. Натрите мясо солью и перцем, оставьте на доске при комнатной температуре на 15 минут. Выложите стейки в пакет для вакуумирования в один слой. Добавьте чеснок, тимьян и кусочек сливочного масла. Удалите воздух с помощью вакууматора и запаяйте шов. В контейнере с водой закрепите погружной термостат. Для прожарки medium установите температуру 56 °C и дождитесь прогрева воды. Поместите пакет в воду. Для данной толщины и веса мяса оптимальное время томления составляет 2 часа. Извлеките стейки из пакета и тщательно обсушите их салфетками. Раскалите сковороду-гриль, смазанную оливковым маслом, и быстро обжарьте мясо по 1 минуте с каждой стороны.

Важный технический нюанс: мясо после су-вида должно быть абсолютно сухим перед тем, как оно коснется сковороды. Если на поверхности останется влага, стейк начнет вариться, и вы не получите той самой хрустящей, уверенной корочки.

В этом рецепте тимьян задает классический тон, но его вполне можно заменить розмарином или добавить хлопья чили и смесь свежемолотых перцев для более острого, характерного профиля.