Сувенир из прошлого под ногами студентки: в Шотландии нашли камень с лицом 1500-летней давности
В Шотландии студентка-волонтёр сделала неожиданное археологическое открытие. Во время раскопок на городище Ист-Ломонд в области Файф был найден камень с изображением человеческого лица, которому может быть около 1500 лет.
Как нашли уникальный артефакт
Студентка археологического факультета Абердинского университета Джоди Аллан участвовала в исследовании поселения пиктов, когда заметила в земле необычный предмет.
"Сначала я подумала, что это просто кусок шлака, — рассказала Джоди. — Но меня привлёк необычный медно-зелёный цвет. Когда я показала его профессору Ноублу, по его реакции сразу поняла — это что-то особенное".
При внимательном изучении на камне размером 10-12 см чётко просматривались два глаза, нос и линия роста волос.
Почему находка важна
Раскопки в Ист-Ломонде ведутся под руководством профессора Гордона Ноубла из Абердинского университета и археолога Джо Фицпатрика из Фонда управления Фолклендскими островами. Исследователи считают, что поселение пиктов имело стратегическое значение в позднем железном веке и раннем Средневековье.
"В раннесредневековой Шотландии изображения людей были практически неизвестны. Если это подтвердится, то это может быть даже примитивный портрет местного жителя V-VII веков", — отметил профессор Ноубл.
Археологи намерены провести радиоуглеродный анализ и сравнить находку с другими артефактами раннего Средневековья.
Мнение экспертов
Ведущий программы History Hit Тристан Хьюз подчеркнул:
"Подобные открытия показывают, что пикты были гораздо более сложной цивилизацией, чем считалось раньше".
Традиционно пиктов изображают как воинов с боевыми раскрасками. Однако находка указывает, что в их обществе существовали и формы художественного самовыражения.
Эмоции очевидца
Для самой Джоди находка стала личным событием:
"Поверить не могу, что я держала в руках нечто, что могло принадлежать человеку, жившему здесь более тысячи лет назад. Это делает прошлое таким близким".
Сравнение: что мы знаем о пиктах
|Образ в массовой культуре
|Научные данные
|Дикие воины с раскрашенными телами
|Сложное общество с искусством и ремёслами
|Почти не оставили письменных свидетельств
|Оставили каменные памятники и орнаменты
|Известны только по упоминаниям римлян
|Активно изучаются археологами сегодня
Три интересных факта
-
Пикты оставили десятки резных камней с символами, но человеческие лица встречаются крайне редко.
-
Ист-Ломонд был важным укреплённым поселением, контролировавшим значительную часть Файфа.
-
Найденный артефакт может оказаться одним из самых ранних "портретов" в истории Шотландии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru