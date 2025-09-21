Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© puntoedu.pucp.edu.pe by Pontificia Universidad Católica del Perú is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:40

Сувенир из прошлого под ногами студентки: в Шотландии нашли камень с лицом 1500-летней давности

Студентка Абердинского университета обнаружила в Ист-Ломонде камень с древним изображением человека

В Шотландии студентка-волонтёр сделала неожиданное археологическое открытие. Во время раскопок на городище Ист-Ломонд в области Файф был найден камень с изображением человеческого лица, которому может быть около 1500 лет.

Как нашли уникальный артефакт

Студентка археологического факультета Абердинского университета Джоди Аллан участвовала в исследовании поселения пиктов, когда заметила в земле необычный предмет.

"Сначала я подумала, что это просто кусок шлака, — рассказала Джоди. — Но меня привлёк необычный медно-зелёный цвет. Когда я показала его профессору Ноублу, по его реакции сразу поняла — это что-то особенное".

При внимательном изучении на камне размером 10-12 см чётко просматривались два глаза, нос и линия роста волос.

Почему находка важна

Раскопки в Ист-Ломонде ведутся под руководством профессора Гордона Ноубла из Абердинского университета и археолога Джо Фицпатрика из Фонда управления Фолклендскими островами. Исследователи считают, что поселение пиктов имело стратегическое значение в позднем железном веке и раннем Средневековье.

"В раннесредневековой Шотландии изображения людей были практически неизвестны. Если это подтвердится, то это может быть даже примитивный портрет местного жителя V-VII веков", — отметил профессор Ноубл.

Археологи намерены провести радиоуглеродный анализ и сравнить находку с другими артефактами раннего Средневековья.

Мнение экспертов

Ведущий программы History Hit Тристан Хьюз подчеркнул:

"Подобные открытия показывают, что пикты были гораздо более сложной цивилизацией, чем считалось раньше".

Традиционно пиктов изображают как воинов с боевыми раскрасками. Однако находка указывает, что в их обществе существовали и формы художественного самовыражения.

Эмоции очевидца

Для самой Джоди находка стала личным событием:

"Поверить не могу, что я держала в руках нечто, что могло принадлежать человеку, жившему здесь более тысячи лет назад. Это делает прошлое таким близким".

Сравнение: что мы знаем о пиктах

Образ в массовой культуре Научные данные
Дикие воины с раскрашенными телами Сложное общество с искусством и ремёслами
Почти не оставили письменных свидетельств Оставили каменные памятники и орнаменты
Известны только по упоминаниям римлян Активно изучаются археологами сегодня

Три интересных факта

  1. Пикты оставили десятки резных камней с символами, но человеческие лица встречаются крайне редко.

  2. Ист-Ломонд был важным укреплённым поселением, контролировавшим значительную часть Файфа.

  3. Найденный артефакт может оказаться одним из самых ранних "портретов" в истории Шотландии.

