Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
янтарь
янтарь
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Free More info
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:40

Сувенир чуть не стал потерянным чудом: в янтаре нашли хвост динозавра с перьями

Учёные обнаружили в янтаре из Мьянмы хвост молодого целурозавра с сохранившимися перьями

Ошибки в науке иногда оборачиваются настоящими открытиями. Так случилось и с образцом янтаря возрастом 99 миллионов лет, который сначала считали сувениром с застывшим цветком. На деле внутри находился уникальный хвост маленького динозавра с оперением. Эта находка помогла учёным сделать новый шаг в понимании того, как выглядели древние пернатые ящеры.

Как произошло открытие

В Мьянме на рынке исследователь Лида Син заметила кусок янтаря, выставленный как украшение. Продавцы утверждали, что внутри заключён древний цветок. Но внимательный взгляд учёного уловил необычные детали. Син убедила Институт палеонтологии Дэсю приобрести образец для изучения.

Компьютерная томография и микроскопы показали: это вовсе не растение, а прекрасно сохранившийся хвост молодого целурозавра — хищного динозавра из группы тероподов, куда входят тираннозавры и велоцирапторы.

"В материале сохранился хвост из восьми позвонков, принадлежавший детенышу. Они окружены перьями, которые сохранились в трёхмерном виде с микроскопическими деталями", — пояснил соавтор исследования Райан МакКеллар.

Почему это не птица

Главным доказательством стала анатомия. У современных птиц позвонки хвоста срастаются в единый костный стержень. У находки хвост был длинным, гибким и окружённым симметричными перьями. Это убедительно показало: перед учёными именно динозавр, а не древняя птица.

Анализ сохранившихся тканей позволил восстановить окраску: сверху перья были каштаново-коричневыми, снизу — светлыми, почти белыми. Более того, в мягких тканях сохранились следы железа, предположительно остатки гемоглобина. Это значит, что в смолу ящер попал ещё при жизни.

"Вероятно, малыш застрял хвостом в смоле и погиб, не сумев освободиться", — предположил профессор Майк Бентон.

Сравнение палеонтологических ошибок

Ошибка Что думали Что оказалось
Янтарь из Мьянмы Цветок Хвост динозавра с перьями
Агат в Лондоне Яйцо динозавра Минерал
Череп 2020 года Динозавр размером с колибри Вид ящерицы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принять ископаемый хвост за цветок.
    Последствие: почти потеря уникальной находки.
    Альтернатива: проверка находок современными методами.

  • Ошибка: хранить агат как яйцо динозавра 140 лет.
    Последствие: введение в заблуждение коллекционеров и исследователей.
    Альтернатива: переоценка коллекций музеев.

  • Ошибка: назвать череп в янтаре динозавром.
    Последствие: сенсация, которая не подтвердилась.
    Альтернатива: осторожные публикации с уточнением статуса находки.

А что если…

А что если подобные находки скрываются в частных коллекциях? Многие образцы янтаря продаются как украшения и сувениры. Возможно, в них застыли уникальные останки древних существ, которые могут изменить наше понимание эволюции.

Плюсы и минусы "ошибочных открытий"

Плюсы Минусы
Возможность неожиданных открытий Ошибки подрывают доверие к науке
Повод пересматривать старые коллекции Сенсации могут оказаться фейком
Новые знания о динозаврах и птицах Потеря времени и ресурсов

FAQ

Почему хвост не приняли сразу за динозавра?
Необычная форма и перья сбили с толку — образец выглядел как растение.

Как удалось восстановить цвет перьев?
По сохранившимся пигментам и структуре пера, видимой под микроскопом.

Можно ли найти целого динозавра в янтаре?
Маловероятно: куски смолы невелики, но отдельные части тела, перья или насекомые находят регулярно.

Мифы и правда

  • Миф: янтарь хранит только насекомых.
    Правда: в нём встречаются перья, фрагменты кожи и даже хвосты динозавров.

  • Миф: учёные всегда сразу распознают находку.
    Правда: ошибки случаются, и они порой приводят к важным открытиям.

  • Миф: в янтаре можно найти живого динозавра.
    Правда: сохраняются лишь фрагменты тканей и костей, жизнь восстановить невозможно.

Исторический контекст

  1. Янтарь давно используется для ювелирных украшений, и многие уникальные образцы продавались на рынках.

  2. Палеонтология не раз сталкивалась с курьёзами: от "яиц-минералов" до "неправильных динозавров".

  3. Находка 2016 года стала одной из самых впечатляющих среди фрагментов динозавров в янтаре.

Три интересных факта

  1. Янтарь сохраняет трёхмерные объекты лучше, чем каменные породы — вплоть до микроскопических деталей.

  2. Перья динозавров подтверждают гипотезу об их близком родстве с птицами.

  3. Следы гемоглобина в янтаре — крайне редкая находка, позволяющая изучать даже мягкие ткани.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уникальные окаменелости пермского вымирания обнаружены в Танзании и Замбии вчера в 23:44

Дицинодонты, саблезубые хищники и гигантские саламандры: живые картины пермского периода из Африки

В Танзании и Замбии нашли уникальные окаменелости, сохранившие картину жизни незадолго до массового вымирания в конце пермского периода.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что старение распространяется по организму через белок HMGB1 вчера в 23:42

Старение бежит по телу молниеносно — всё из-за одного белка, который заражает клетки

Учёные выяснили: старение распространяется как цепная реакция через белок HMGB1, который "заражает" здоровые клетки. Это открывает путь к новым методам борьбы с возрастом.

Читать полностью » В пещере Эль-Мирадор обнаружены следы каннибализма среди неолитических земледельцев вчера в 22:36

Тайна пещеры в Испании: семья из 11 человек была съедена 5700 лет назад — и это не ритуал, а война

В пещере Эль-Мирадор в Испании нашли останки семьи, съеденной 5700 лет назад. Это доказательство того, что неолитические войны сопровождались каннибализмом.

Читать полностью » Учёные зафиксировали новый вид электромагнитной волны от молний вчера в 22:19

Земля и космос на связи через молнии: учёные зафиксировали волны, проникающие в магнитосферу

Учёные зафиксировали новый вид электромагнитной волны от молнии — "зеркально отражённый свист", доставляющий энергию на высоту 20 тысяч километров.Учёные зафиксировали новый вид электромагнитной волны от молнии — "зеркально отражённый свист", доставляющий энергию на высоту 20 тысяч километров.

Читать полностью » Подводные раскопки у берегов Каша выявили парфюмерные сосуды, пролежавшие под водой тысячу лет 19.09.2025 в 21:47

Средневековые ароматы, сохранившиеся под водой: что скрывают стеклянные флаконы из Каша

У берегов Турции археологи нашли стеклянные флаконы для духов XI века. Находка доказывает, что ароматы с Востока попадали в Европу ещё в Средние века.

Читать полностью » Археологи нашли останки жертв землетрясения IV века в римской Гераклее Синтике вчера в 21:21

Древние римляне прятали секреты: останки шести мужчин после катастрофы в Гераклее Синтике

В руинах римской Гераклеи Синтики в Болгарии археологи нашли шесть жертв землетрясения IV века, включая молодого человека с редким генетическим заболеванием.

Читать полностью » Генетические данные подтвердили африканское происхождение жителей раннесредневековой Англии вчера в 20:38

Римская империя принесла Африку в Англию: как мигранты смешали кровь с англосаксами

Новые генетические данные показали: в раннесредневековой Англии жили люди с африканскими корнями, полностью интегрированные в общество.

Читать полностью » В Накш-и-Ростаме обнаружена уникальная погребальная надпись позднесасанидского периода вчера в 20:06

Надпись на пехлеви оказалась бомбой: рассказывает о ритуалах, которые древние персы держали в тайне

В Накш-и-Ростаме нашли погребальную надпись поздних Сасанидов. Она раскрывает тайны зороастрийских обрядов и культовых традиций древней Персии.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Специалисты предупреждают: посадка роз рядом с картофелем и перцем повышает риск болезней
Авто и мото

Юрист Юлия Цветкова: при наследовании автомобиля номера переходят в резерв
Туризм

Национальный парк Данься становится популярным направлением экотуризма в Китае
Садоводство

Фикус сбрасывает листья из-за ошибок в поливе и освещении
Питомцы

Шотландская вислоухая кошка: уши загибаются вперёд из-за генетической мутации
Еда

Банановое суфле из спелых бананов и белков подаётся горячим для сохранения пышности
Технологии

РКН предложил ограничить доступ к мессенджерам для SIM-карт в роуминге
Спорт и фитнес

Умеренные занятия с гирями снижают стресс и улучшают сон — вывод специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet