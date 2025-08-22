Не килограммами, а граммами: сколько арбуза можно съесть без вреда

Лето без арбуза — как отпуск без солнца. Но даже у этой сочной ягоды есть безопасная норма, которую лучше не превышать. Диетолог Антон Поляков в разговоре с aif. ru объяснил, сколько арбуза можно съесть за день, чтобы не навредить организму.

Норма есть: и она не такая большая

"Если арбуз качественный и не содержит нитритов и других химикатов, то безопасная суточная норма составляет около 400-500 граммов", — сообщил специалист.

Этот объём соответствует трем-четырем большим долькам, весом примерно по 150 граммов каждая. При этом Поляков напоминает: арбуз состоит почти целиком из воды, но в нем также присутствует фруктоза, а значит — перебор может привести к лишней нагрузке на поджелудочную железу и скачкам сахара.

Зависит от качества

Важно учитывать качество плода: арбузы, содержащие нитраты и химикаты, могут быть опасны даже в малых количествах. Поэтому диетолог советует:

покупать арбузы в проверенных местах;

не есть мякоть вплотную к корке (в ней скапливаются нитраты);

избегать плодов с подозрительным запахом или неестественным цветом.

Сладость — не всегда плюс

Даже если арбуз натуральный, не стоит есть его килограммами. Из-за высокого содержания природных сахаров чрезмерное потребление может: