Не килограммами, а граммами: сколько арбуза можно съесть без вреда
Лето без арбуза — как отпуск без солнца. Но даже у этой сочной ягоды есть безопасная норма, которую лучше не превышать. Диетолог Антон Поляков в разговоре с aif. ru объяснил, сколько арбуза можно съесть за день, чтобы не навредить организму.
Норма есть: и она не такая большая
"Если арбуз качественный и не содержит нитритов и других химикатов, то безопасная суточная норма составляет около 400-500 граммов", — сообщил специалист.
Этот объём соответствует трем-четырем большим долькам, весом примерно по 150 граммов каждая. При этом Поляков напоминает: арбуз состоит почти целиком из воды, но в нем также присутствует фруктоза, а значит — перебор может привести к лишней нагрузке на поджелудочную железу и скачкам сахара.
Зависит от качества
Важно учитывать качество плода: арбузы, содержащие нитраты и химикаты, могут быть опасны даже в малых количествах. Поэтому диетолог советует:
- покупать арбузы в проверенных местах;
- не есть мякоть вплотную к корке (в ней скапливаются нитраты);
- избегать плодов с подозрительным запахом или неестественным цветом.
Сладость — не всегда плюс
Даже если арбуз натуральный, не стоит есть его килограммами. Из-за высокого содержания природных сахаров чрезмерное потребление может:
- повысить уровень глюкозы в крови;
- усилить мочегонный эффект;
- вызвать вздутие и дискомфорт.
