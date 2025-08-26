Мягкие наклоны вместо таблеток: неожиданный способ борьбы с болью
Сидячий образ жизни и низкая физическая активность часто становятся причиной болей в спине, шее и конечностях. Массажист и мастер телесных практик Екатерина Сидоренко объяснила, как с помощью суставной гимнастики можно улучшить подвижность и общее самочувствие, не выходя из дома.
С чего начать
"Суставная гимнастика включает в себя лёгкие упражнения, которые можно выполнять даже на диване", — отмечает специалист.
Первый этап — разминка:
- лёгкое потягивание рук и ног,
- вращения головой и плечами.
Эти простые движения подготавливают суставы к дальнейшей нагрузке.
Основные упражнения
- Круговые движения стопами и коленями — помогают снять зажимы и улучшить кровообращение в нижних конечностях.
- Наклоны головы вперёд-назад и в стороны — повышают гибкость шеи.
- Упражнения на коврике: сидя на полу, тянитесь к ногам, выполняйте мягкие наклоны. Это улучшает эластичность мышц и работу суставов.
Правила занятий
- Начинайте с 10-15 минут в день, постепенно увеличивая до 30 минут.
- Двигайтесь плавно, избегайте резких рывков.
- Всегда ориентируйтесь на собственное самочувствие.
Результат
Регулярные занятия суставной гимнастикой помогают:
- улучшить подвижность,
- снизить боли и дискомфорт,
- поддерживать здоровье суставов даже при малой физической активности.
"Не бойтесь начинать с малого — даже небольшие усилия принесут свои плоды. Главное — регулярность и внимание к своему телу", — подытожила Сидоренко.
