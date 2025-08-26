Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя зарядка в спальне
Утренняя зарядка в спальне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 22:26

Мягкие наклоны вместо таблеток: неожиданный способ борьбы с болью

Тренер поделилась комплексом упражнений для шеи, спины и ног при малой активности

Сидячий образ жизни и низкая физическая активность часто становятся причиной болей в спине, шее и конечностях. Массажист и мастер телесных практик Екатерина Сидоренко объяснила, как с помощью суставной гимнастики можно улучшить подвижность и общее самочувствие, не выходя из дома.

С чего начать

"Суставная гимнастика включает в себя лёгкие упражнения, которые можно выполнять даже на диване", — отмечает специалист.

Первый этап — разминка:

  • лёгкое потягивание рук и ног,
  • вращения головой и плечами.

Эти простые движения подготавливают суставы к дальнейшей нагрузке.

Основные упражнения

  • Круговые движения стопами и коленями — помогают снять зажимы и улучшить кровообращение в нижних конечностях.
  • Наклоны головы вперёд-назад и в стороны — повышают гибкость шеи.
  • Упражнения на коврике: сидя на полу, тянитесь к ногам, выполняйте мягкие наклоны. Это улучшает эластичность мышц и работу суставов.

Правила занятий

  • Начинайте с 10-15 минут в день, постепенно увеличивая до 30 минут.
  • Двигайтесь плавно, избегайте резких рывков.
  • Всегда ориентируйтесь на собственное самочувствие.

Результат
Регулярные занятия суставной гимнастикой помогают:

  • улучшить подвижность,
  • снизить боли и дискомфорт,
  • поддерживать здоровье суставов даже при малой физической активности.

"Не бойтесь начинать с малого — даже небольшие усилия принесут свои плоды. Главное — регулярность и внимание к своему телу", — подытожила Сидоренко.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский совет по физическим упражнениям подтвердил пользу тренировок с эспандером сегодня в 0:10

Мышцы горят, а гантелей нет: упражнение, которое ломает привычные правила

Можно ли заменить жим штанги и подтягивания всего одной резинкой? Эта 20-минутная тренировка покажет, что для сильного торса спортзал не нужен.

Читать полностью » Фитнес-тренер Кеони Худоба представил 10-минутное low-impact занятие с гантелями вчера в 17:50

Главная ошибка домашних тренировок, которая делает вас старше и слабее

Хотите укрепить тело и сжечь калории без бурпи и прыжков? Три короткие low-impact тренировки помогут достичь результата без риска для суставов.

Читать полностью » Сертифицированный инструктор Келлс МакФиллипс выделил базовые асаны хатха-йоги вчера в 17:10

Главный секрет хатха-йоги: почему всё строится на этих движениях

12 базовых асан хатха-йоги — от кобры до стойки на голове. Какие из них подходят новичкам, а какие требуют опыта? Узнайте секрет их силы.

Читать полностью » Недержание мочи при тренировках связано с ослаблением мышц таза — гинеколог Джоди Хортон вчера в 16:50

Когда фитнес оборачивается предательством собственного тела

Даже во время активных тренировок организм может подкинуть неприятный сюрприз. Почему возникает стрессовое недержание и как с ним справиться?

Читать полностью » Персональный тренер Кемма Каннингем назвала эффективное 30-минутное упражнение для всего тела вчера в 16:10

30 минут в день, и фигура к лету перестаёт быть проблемой

Эффективная 30-минутная программа сочетает силовые и кардио, чтобы к лету стать сильнее, выносливее и сжечь лишние калории быстрее.

Читать полностью » Почему щёлкает бедро при упражнениях на пресс: объяснил физиотерапевт Сэмюэл Чан вчера в 15:50

Щёлкающее бедро на тренировке: сигнал тела, о котором молчат врачи

Почему бедро щёлкает во время упражнений на пресс? Причины могут быть разными — от усталости мышц до травмы хряща. Узнай, что скрывается за этим сигналом.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо рассказала о лучших упражнениях для задней поверхности бедра без инвентаря вчера в 15:10

Упражнения, о которых молчат тренажёрные залы: всё делается дома

Семь простых, но эффективных упражнений для задней поверхности бедра, которые можно выполнить без оборудования — только с весом собственного тела.

Читать полностью » Пловцы сообщили о поверхностной проверке здоровья перед стартом в Босфоре вчера в 14:36

Здоровье оставили за бортом: что рассказали участники заплыва

Участники заплыва через Босфор пожаловались на формальный медосмотр перед стартом. Нескольким пловцам стало плохо, но россиянин Свечников не пострадал.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Кузнецов: удалять мозоли самостоятельно опасно для здоровья
Авто и мото

Автоэксперт Алексей Тузов назвал слабые места китайских автомобилей
Спорт и фитнес

Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях
Культура и шоу-бизнес

Песня Radiohead Let Down впервые вошла в Billboard Hot 100 благодаря TikTok
Еда

Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта
Туризм

В Биг-Суре находится уникальный пурпурный пляж Пфайффер
Наука и технологии

NASA: поверхность астероида Бенну миллиарды лет подвергалась бомбардировке микрометеоритов
Питомцы

Доктор Николетта Серети: по тону лая можно определить состояние собаки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru