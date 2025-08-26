Мягкие наклоны вместо таблеток: неожиданный способ борьбы с болью

сегодня в 0:10

Мышцы горят, а гантелей нет: упражнение, которое ломает привычные правила

Можно ли заменить жим штанги и подтягивания всего одной резинкой? Эта 20-минутная тренировка покажет, что для сильного торса спортзал не нужен.

вчера в 17:50

Главная ошибка домашних тренировок, которая делает вас старше и слабее

Хотите укрепить тело и сжечь калории без бурпи и прыжков? Три короткие low-impact тренировки помогут достичь результата без риска для суставов.

вчера в 17:10

Главный секрет хатха-йоги: почему всё строится на этих движениях

12 базовых асан хатха-йоги — от кобры до стойки на голове. Какие из них подходят новичкам, а какие требуют опыта? Узнайте секрет их силы.

вчера в 16:50

Когда фитнес оборачивается предательством собственного тела

Даже во время активных тренировок организм может подкинуть неприятный сюрприз. Почему возникает стрессовое недержание и как с ним справиться?

вчера в 16:10

30 минут в день, и фигура к лету перестаёт быть проблемой

Эффективная 30-минутная программа сочетает силовые и кардио, чтобы к лету стать сильнее, выносливее и сжечь лишние калории быстрее.

вчера в 15:50

Щёлкающее бедро на тренировке: сигнал тела, о котором молчат врачи

Почему бедро щёлкает во время упражнений на пресс? Причины могут быть разными — от усталости мышц до травмы хряща. Узнай, что скрывается за этим сигналом.

вчера в 15:10

Упражнения, о которых молчат тренажёрные залы: всё делается дома

Семь простых, но эффективных упражнений для задней поверхности бедра, которые можно выполнить без оборудования — только с весом собственного тела.

вчера в 14:36

Здоровье оставили за бортом: что рассказали участники заплыва

Участники заплыва через Босфор пожаловались на формальный медосмотр перед стартом. Нескольким пловцам стало плохо, но россиянин Свечников не пострадал.

