Экологическая столица мира: 5 принципов, по которым живёт Вена

Вена не просто столица Австрии — это пример того, как мегаполис может быть зелёным, удобным и при этом живым. Город десять раз признавали самым комфортным для жизни в мире. Консалтинговое агентство Mercer сравнивало 231 мегаполис по десяткам параметров — от чистоты воздуха и мобильности до уровня озеленения и энергоэффективности. И в каждом пункте Вена оказалась в числе лидеров.

Транспорт без выхлопа

Экологичная мобильность здесь стала частью городской культуры. По улицам ездят электрокары, жители активно пересаживаются на велосипеды и ролики, а власти последовательно сокращают выбросы CO₂. По дорогам уже курсируют сотни гибридных и газовых автомобилей, а туристам советуют вызывать Green Taxi — стоимость поездки не отличается от обычного такси, но работает оно на чистой энергии.

Главная ставка — на общественный транспорт. Метро, трамваи и троллейбусы ходят с минимальными интервалами, а половина жителей двухмиллионного города уже имеет годовой проездной Wiener Linien. Стоимость проезда за последние годы снизили с €550 до €365, а к 2030 году планируют сделать поездку по городу всего за €1.

Город постепенно вводит электрические автобусы electriCITY BUS и развивает "зелёную доставку" — курьеры на электровелосипедах и роликах уже привычная часть пейзажа. Австрийские железные дороги полностью перешли на электроэнергию от солнца и ветра, а центр Вены вскоре станет зоной без машин.

Вена поощряет и активные способы передвижения. Каждый пятничный вечер с мая по сентябрь сотни горожан участвуют в акции Friday Nightskating — массовых покатушках на роликах и велосипедах. Для этого на несколько часов перекрывают центральные улицы, превращая город в пространство свободы и движения.

Велосипеды, энергия и свобода

Система City Bike позволяет взять велосипед почти в любой точке города — первые 50 минут бесплатно. Альтернатива — складной электровелосипед VELLO Bike, созданный венскими инженерами. Его можно заряжать во время езды и хранить прямо под рабочим столом. Власти активно поддерживают велоинфраструктуру: на берегу Нового Дуная появился Rad-Motorikpark — парк площадью 8 000 м² с трассами, трамплинами и курсами для новичков.

Вид транспорта Особенности Для кого Метро и трамвай Быстро, недорого, экологично Жители и туристы Green Taxi Электро- и гибридные машины Гости города Велосипеды City Bike Бесплатно первые 50 мин Активные жители ElectriCITY BUS Новые экоавтобусы Все пользователи Friday Nightskating Ночные заезды на роликах Молодёжь и туристы

Город, утопающий в зелени

55 % площади Вены занимают зелёные зоны. Правило простое: от каждого дома до ближайшего парка не более 250 метров. Зелёные крыши и фасады — обязательная часть городской архитектуры. Вертикальные сады украшают даже здания станций метро, а новый департамент чистоты больше похож на ботанический сад.

Основная цель — борьба с "островами тепла". Растения снижают температуру и очищают воздух, превращая мегаполис в естественный кондиционер. Среди зелёных зон — Пратер, Дунайский остров, Аугартен, Венский Лес и Ботанический сад университета. Вскоре к ним добавится плавучий сад Schwimmende Gärte площадью 1 484 м² — австрийский ответ парижским островам Сен-Луи и Сите.

Необычная деталь — 700 гектаров городских виноградников прямо в черте Вены. Винодельни Biohof N°5 и Christ производят органическое вино без пестицидов и химии, что делает венское вино частью экологического бренда города.

Энергия солнца и ветра

Весной 2020 года в Австрии закрылась последняя угольная электростанция. Теперь страна получает около 75 % энергии из возобновляемых источников. На крышах домов устанавливают солнечные панели, а новые здания обязаны учитывать это уже на этапе проектирования.

Примером служат небоскрёб DC Tower и отель Boutique Stadthalle, полностью работающий на солнечной энергии. Жители сознательно выбирают "зелёное электричество", даже если оно стоит на €100 в год дороже.

Как Вена обращается с отходами

Сортировка мусора — повседневная привычка венцев. За чистоту отвечает 48-й департамент магистрата, здание которого покрыто зелёным фасадом. Работников называют "сороквосьмишными" и искренне уважают: профессия ценится наравне с врачами.

У департамента есть фан-магазин 48erTandler — огромный лофт, где продают подержанные вещи. Вырученные средства направляют на помощь животным. Это не просто магазин, а символ идеи "вещам — вторую жизнь".

Сортировка мусора иногда вызывает трудности — нужно помнить, куда выбрасывать технику, батарейки или ткани. Но система упрощается: теперь пластик, металл и тетрапак собирают вместе. За сбор биомусора жители получают бесплатный компост — до 2 м³ на человека.

Следит за чистотой специальный патруль WasteWatcher. За выброс мусора в неположенном месте предусмотрен штраф от €50 до €2000.

Мусор как источник энергии

Мусоросжигательный завод Spittelau перерабатывает остаточные отходы, вырабатывая тепло и горячую воду для целого района. Проектировал здание легендарный Фриденсрайх Хундертвассер — борец за экологию и противник серой архитектуры. Завод стал символом Вены: на крыше растут деревья, а внутри живут соколы.

Экоеда и культура потребления

Четверть земель Вены занимают фермы, работающие по принципам органического земледелия. Австрия первой в ЕС запретила использование пестицидов на основе глифосата. На рынках и в супермаркетах легко найти продукты с маркировкой "bio".

Онлайн-платформа Frisch zu mir позволяет заказать свежие фермерские продукты прямо с доставкой. Магазины Denn's Biomarkt, Lunzers Maß-Greißlere и рынок FREYUNG предлагают всё - от овощей до безупаковочных товаров.

Популярна и инициатива Foodsharing: по городу расставлены холодильники, куда можно положить или взять еду, чтобы ничего не пропадало.

Особая гордость Вены — родниковая вода из Альп, которая течёт прямо из-под крана. В городе сотни питьевых фонтанов, а туристы могут пройти по маршруту "Первой венской водопроводной тропы".