Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Утренняя пробежка по аллее на рассвете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

45 минут в зале — и вес стоит: где скрывается причина

Mayo Clinic: недостаток сна связан с повышенным риском ожирения

Когда человек решает похудеть, первая мысль часто — оформить абонемент в спортзал. Кажется, что ежедневные тренировки быстро решат проблему. На деле же одно лишь кардио редко даёт устойчивый результат: 45 минут на дорожке — это хорошее начало, но без изменений в питании и образе жизни тело не меняется так, как хочется.

Почему одного спорта мало

Снижение веса подчиняется простому принципу: тратить больше энергии, чем поступает с едой. По данным Harvard Health Publishing, дефицит около 3 500 калорий соответствует потере примерно 0,45 кг. Теоретически, если на каждой 45-минутной тренировке сжигать по 500 калорий, можно терять около полкилограмма в неделю, то есть до 2 кг в месяц. Но на практике организм отвечает не только на тренировки, но и на сон, стресс, гормональный фон и аппетит.

Сколько дают "те самые" 45 минут

Чтобы выйти на дефицит в 3 500 калорий в неделю только тренировками, придётся работать интенсивно каждый день — без пропусков. Оценки Harvard Health Publishing показывают: человек весом около 70 кг сжигает порядка 500 калорий за 45 минут в энергичном темпе — например, на степ-аэробике, в беге по 8-8,5 км/ч или при езде на велосипеде со скоростью около 24 км/ч. Новичкам удерживать такую интенсивность тяжело, а попытки тренироваться "на максимум" семь дней в неделю часто заканчиваются перетренированностью, спадом мотивации или травмами.

Почему теория даёт сбой

Даже если вы "добираете" нужные калории в зале, всё может сойти на нет в кухне. После активной нагрузки аппетит растёт, и лишние 300-500 калорий в тарелке легко съедают дефицит. Плюс устойчивое кардио в одном темпе не всегда заметно меняет состав тела. В публикациях Journal of Obesity отмечено: традиционная аэробика умеренной интенсивности оказывает скромный эффект на соотношение жира и мышц — особенно без корректировки рациона и силовых нагрузок.

Реалистичные цели вместо изнурения

Гонка за "-500 ккал ежедневно" звучит эффектно, но выигрывает тот, кто может держать темп месяцами. Лучше умерить обороты и строить программу, которую реально выполнять. Тогда результат будет идти медленнее — примерно 2-3 кг в месяц — зато стабильно и без срывов. Кардио помогает быстро расходовать энергию, а силовые тренировки формируют мышечную массу и слегка повышают базовый расход калорий в течение дня.

Силовые: сколько и как часто

Полноценная проработка крупных мышечных групп — ноги, спина, грудь, плечи, руки, корпус — занимает 20-30 минут, если делать по одному подходу на 8-12 повторений с ощутимо "тяжёлым" весом. Добавьте ещё 1-2 подхода — и как раз наберёте 45 минут. Американский совет по упражнениям рекомендует оставлять между силовыми сессиями минимум 48 часов: в неделю выходит 2-3 тренировки. Калорийность таких занятий умеренная, но вклад в качество тела — ключевой: мышцы растут, техника улучшается, метаболизм работает ровнее.

Кардио с перцем: интервалы

В дни без силовых дайте место интервальному кардио. Суть — короткие рывки (от нескольких секунд до пары минут) с равными периодами восстановления. Такой формат улучшает чувствительность к инсулину и помогает организму охотнее использовать жир как топливо. За сессию можно израсходовать 300-500 калорий — всё зависит от вашего веса, числа интервалов и того, насколько смело вы ускоряетесь.

Еда и привычки, которые решают исход

Тренировки — лишь часть уравнения. Чтобы вес уходил и не возвращался, важно закрыть базовые потребности организма.
• Сон. 7-9 часов в сутки — не роскошь, а "ремонтный цех". Исследования Mayo Clinic связывают хронический недосып с риском набора веса: меняется баланс гормонов аппетита, и контролировать порции становится сложнее.
• Стресс. Чем выше напряжение, тем сильнее тянет "заедать" эмоции. К тому же в игре гормон кортизол, который способствует накоплению жира. Найдите свои инструменты разгрузки — прогулки, дыхательные практики, спокойные растяжки.
• Питание. Ставка — на умеренный дефицит, достаточное количество белка, овощи и цельные продукты. Так легче управлять сытостью и поддерживать тренировочный прогресс.

Пример простой недели

  1. Силовые — 2-3 раза в неделю: база (приседания/становая тяга или их упрощённые варианты), жим, тяги, жим над головой, упражнения на корпус.

  2. Интервальное кардио — 2-3 раза: 15-25 минут чистого времени интервалов с разминкой и заминкой.

  3. Низкоинтенсивная активность — 1-2 дня: быстрая ходьба, лёгкая велопрогулка, плавание.

  4. Отдых — минимум 1 день в неделю, когда вы двигаетесь легко и без "долга" по тренировкам.
    Суммарно это даёт 4-6 активных дней, но интенсивность чередуется, а восстановление не страдает — именно это и позволяет держаться курса.

Коротко о главном

Похудение — это не "45 минут кардио любой ценой", а работа всей системы. Умеренный дефицит калорий, комбинирование кардио и силовых, сон и управление стрессом — такой подход не только помогает увидеть цифры на весах, но и меняет тело по-настоящему: больше силы, лучше самочувствие, меньше откатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плавание одной мили в день сжигает больше калорий, чем бег — Harvard Health сегодня в 5:10

64 круга против 5 километров: неожиданный способ похудеть без изнуряющих пробежек

Ежедневное плавание мили помогает сжигать калории и укреплять тело, но для результата важны правильная техника, режим и питание.

Читать полностью » Эшли Гэлвин: три занятия йогой в неделю помогают развить силу и гибкость сегодня в 4:50

30 дней, которые могут изменить тело и мозг: секрет йога-челленджа

Узнайте, как 30-дневный йога-челлендж помогает шаг за шагом развить гибкость, силу и внутреннее равновесие, не ломая привычный ритм жизни.

Читать полностью » Бой с тенью в боксе: зачем упражнение нужно новичкам и профессионалам сегодня в 4:22

Десять минут у зеркала — и ошибки в ударах исчезают сами собой

Бой с тенью — простое упражнение без инвентаря, которое развивает реакцию, технику и концентрацию. Узнайте, почему им занимаются даже профессионалы.

Читать полностью » Армия США использует отжимания и подъёмы корпуса для проверки выносливости сегодня в 4:10

Армейская тренировка, которая доведёт мышцы до предела

Отжимания и подъёмы корпуса лежат в основе армейских нормативов. Почему эти простые движения считаются одними из самых тяжёлых тренировок?

Читать полностью » Пилатес полезен для всех категорий людей — заявила инструктор Джессика Маршалл сегодня в 3:50

Пилатес ломает мифы: зачем его практикуют не только модели, но и военные

Пилатес называют универсальной системой для тела и разума. Разбираем, чем полезна методика, как проходят тренировки и кому она подойдёт.

Читать полностью » Исследование: 48 г казеина на ночь повышают расход энергии у спортсменов сегодня в 3:21

Всего 50 граммов порошка перед сном — и тело начинает тратить калории само

Учёные спорят: протеин перед сном — полезная привычка или пустой ритуал? Новые данные о сывороточном и казеиновом протеине меняют привычное мнение.

Читать полностью » Ручные утяжелители при ходьбе повышают риск травм — American Heart Association сегодня в 3:10

Тренировка или ловушка: чем рискует тело при ходьбе с утяжелителями

Привычка брать гантели на прогулку кажется полезной, но скрывает неожиданные опасности. Какие альтернативы помогут увеличить нагрузку без вреда?

Читать полностью » Набор массы и сушка в бодибилдинге: рекомендации тренера Джейка Харкоффа сегодня в 2:50

Две стратегии, которые превращают тело в машину для силы и выносливости

Как работают "масса" и "сушка" в спорте: принципы, плюсы, риски и для кого эта методика действительно подходит.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенняя перекопка в Хабаровском крае помогает сократить численность вредителей и улучшить структуру почвы
Спорт и фитнес

Тренер Дэвид Робертсон рассказал, как правильно настроить велотренажёр перед тренировкой
Красота и здоровье

Врач Павел Керекеша: ромашка действует как природный антибиотик
Садоводство

Самый надежный способ укрытия винограда: защитите лозу от морозов – выбор экспертов
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объяснила, почему не хочет, чтобы мать и дочь претендовали на имущество её отца
ДФО

Авторынок России в сентябре: эксперты назвали 3 ключевых фактора
Еда

Кулинарный эксперт запекает рыбу по-французски в духовке с пангасиусом
Туризм

Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet