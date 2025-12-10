Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Учёная берёт пробу сточных вод
Учёная берёт пробу сточных вод
© Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:08

Стоки, которые могут кормить поля: почему Крым упускает самый очевидный водный ресурс

Крым рассматривает использование очищенных стоков для полива — эксперт Николенко

Резкие изменения климата вновь обращают внимание на водный баланс Крыма, и, как сообщает издание "АиФ-Крым", специалисты пытаются определить реальные резервы полуострова. В беседе эксперты рассмотрели технологические варианты, правовые ограничения и международный опыт, который может оказаться полезным в условиях сокращения природных водотоков.

Потенциал очищенных сточных вод

Доктор технических наук Илья Николенко отмечает, что одним из перспективных направлений становится применение очищенных сточных вод для полива сельхозземель. В регионе уже строятся современные очистные сооружения, способные доводить воду до уровня, достаточного даже для использования в рыбном хозяйстве. Такой подход мог бы значительно снизить нагрузку на природные источники, особенно в годы маловодья.

Однако внедрение подобных решений осложняется законодательными барьерами. Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский поясняет, что действующие нормы допускают сброс очищенных стоков только в водные объекты.

"Вот только все упирается в законы: разрешается сбрасывать очищенные стоки только в водные объекты. Дальше — вопрос о содержании химических веществ в воде, требуются технологии, которые делали бы ее оптимальной для полива, но убирали другую "химию". То есть, изменения требуются сразу в нескольких законах", — отметил Анатолий Копачевский.

По его словам, корректировка нормативов стала бы важным шагом к более гибкому и рациональному водопользованию.

Опреснение как крайняя мера

Тема опреснения морской воды традиционно вызывает споры, и эксперты называют этот подход скорее резервным. Николенко указывает, что потенциал существующих водных ресурсов Крыма используется не в полном объёме, и именно там скрывается главный резерв. Прежде чем создавать масштабные опреснительные комплексы, специалисты предлагают оценить возможности оптимизации текущих систем водоснабжения.

Высокая энергозатратность и экологические последствия остаются ключевыми сдерживающими факторами.

"Опреснение требует больших энергозатрат, появляются отходы, которые, скорей всего, придется выбрасывать в море. А если не выбрасывать, то заранее позаботиться об их переработке. Если взять опыт других государств — например, стран Персидского залива, то они развивали опреснение. А затем стали вкладывать деньги в создание лесополос вдоль океана, чтобы получить больше воды естественным путем. Поняли, что это безопаснее и эффективнее", — добавил он.

Такое сравнение подчёркивает, что даже развитые страны ищут более устойчивые решения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Всероссийский патриотический форум открыл площадки в регионах — Роспатриотцентр вчера в 19:08

Всероссийский патриотический форум впервые в истории вышел за пределы Москвы: с 24 ноября в России начали работать региональные площадки.

Читать полностью » Ростовская область стала лидером волонтёрства в России — Юрий Слюсарь вчера в 16:20

На ежегодном фестивале "ДоброФест", прошедшем в Ростове-на-Дону, губернатор области Юрий Слюсарь поздравил участников и отметил их вклад в развитие добровольчества на Дону.

Читать полностью » Оборот предприятий общепита Кубани увеличился на 14% в 2025 году — Контур.Фокус вчера в 14:49
Оборот растёт, а ликвидации сокращаются: что стоит за позитивной динамикой рынка общепита в Краснодаре

Количество ликвидаций предприятий общепита в Краснодарском крае сократилось на 20%. Как изменилась ситуация с открытием новых заведений в 2025 году?

Читать полностью » Краснодарский край составляет 45% спроса на игристые вина в ЮФО вчера в 14:30
Игристое вино как тренд: почему Краснодар опережает другие регионы и как это влияет на рынок

Спрос на игристые вина в Краснодарском крае значительно опережает другие регионы ЮФО. Как изменяется рынок в 2025 году и что выбирают россияне на Новый год?

Читать полностью » Раннее бронирование стало популярной практикой в Крыму — эксперт Возная вчера в 14:07
Крымская революция в туризме: почему раннее бронирование стало ключом к экономии и стабильности

Как культура раннего бронирования помогает крымским туристам сэкономить и планировать отдых? Светлана Возная рассказала о выгодах для туристов и местных жителей.

Читать полностью » Импорт яблок в Краснодарский край сократился на 77,5% — Россельхознадзор вчера в 12:04
Экспорт яблок из Краснодарского края бьет рекорды: почему импорт упал на 77%

Импорт яблок в Краснодарский край сократился на 77,5%. В то же время экспорт продукции вырос. Что стоит за этими изменениями на рынке фруктов?

Читать полностью » Ожидаются дожди и похолодание в Краснодаре с 9 по 11 декабря — Фобос вчера в 11:48
Краснодар в плену черноморской депрессии: вот какая погода ожидает регион

В Краснодаре 9 декабря осадки не ожидаются, но температура останется в пределах 6-8 °С. В конце недели ожидается похолодание и усиление дождей.

Читать полностью » Исследования МГИ РАН зафиксировали аномальное пересыхание рек в Крыму вчера в 11:39
Невиданное явление в Крыму: реки не опресняют море — что стоит за этим изменением

Устья рек Чёрная, Бельбек и Кача в Крыму: влияние засухи и ливней на опреснение прибрежной зоны. Что происходит с водным балансом региона?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Водные тренировки помогают восстанавливаться после травм — Патрисия Миллер
Авто и мото
Полный бак увеличивает расход топлива — моторист
Туризм
Экологичные привычки снижают воздействие поездок на окружающую среду — специалисты отрасли
Туризм
Сербия остаётся популярным новогодним направлением без виз — АТОР
Еда
Блины с лососем стали праздничным трендом зимнего меню — Cuisineaz
Дом
Свежие следы пота удаляются легче при своевременной обработке — эксперты по быту
Красота и здоровье
Гипертония может привести к потере зрения у пациентов — офтальмологи
Красота и здоровье
Прием антибиотиков нельзя прекращать самовольно — невролог Рожков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet