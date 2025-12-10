Стоки, которые могут кормить поля: почему Крым упускает самый очевидный водный ресурс

Резкие изменения климата вновь обращают внимание на водный баланс Крыма, и, как сообщает издание "АиФ-Крым", специалисты пытаются определить реальные резервы полуострова. В беседе эксперты рассмотрели технологические варианты, правовые ограничения и международный опыт, который может оказаться полезным в условиях сокращения природных водотоков.

Потенциал очищенных сточных вод

Доктор технических наук Илья Николенко отмечает, что одним из перспективных направлений становится применение очищенных сточных вод для полива сельхозземель. В регионе уже строятся современные очистные сооружения, способные доводить воду до уровня, достаточного даже для использования в рыбном хозяйстве. Такой подход мог бы значительно снизить нагрузку на природные источники, особенно в годы маловодья.

Однако внедрение подобных решений осложняется законодательными барьерами. Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский поясняет, что действующие нормы допускают сброс очищенных стоков только в водные объекты.

"Вот только все упирается в законы: разрешается сбрасывать очищенные стоки только в водные объекты. Дальше — вопрос о содержании химических веществ в воде, требуются технологии, которые делали бы ее оптимальной для полива, но убирали другую "химию". То есть, изменения требуются сразу в нескольких законах", — отметил Анатолий Копачевский.

По его словам, корректировка нормативов стала бы важным шагом к более гибкому и рациональному водопользованию.

Опреснение как крайняя мера

Тема опреснения морской воды традиционно вызывает споры, и эксперты называют этот подход скорее резервным. Николенко указывает, что потенциал существующих водных ресурсов Крыма используется не в полном объёме, и именно там скрывается главный резерв. Прежде чем создавать масштабные опреснительные комплексы, специалисты предлагают оценить возможности оптимизации текущих систем водоснабжения.

Высокая энергозатратность и экологические последствия остаются ключевыми сдерживающими факторами.

"Опреснение требует больших энергозатрат, появляются отходы, которые, скорей всего, придется выбрасывать в море. А если не выбрасывать, то заранее позаботиться об их переработке. Если взять опыт других государств — например, стран Персидского залива, то они развивали опреснение. А затем стали вкладывать деньги в создание лесополос вдоль океана, чтобы получить больше воды естественным путем. Поняли, что это безопаснее и эффективнее", — добавил он.

Такое сравнение подчёркивает, что даже развитые страны ищут более устойчивые решения.