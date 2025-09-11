Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выявлены бактерии микрофлоры
© https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:40

Вода под прицелом: что таят в себе сульфаты и калий в наших реках

Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия

Представьте: вода, которая должна быть чистой, на самом деле таит в себе угрозу для экосистем. Специалисты Кольского научного центра разработали устойчивую биотехнологию для очистки сточных вод, подходящую для всей страны. Методика опирается на природные способности местных бактерий и растений, чтобы извлекать сульфаты и калий.

Почему сульфаты — это проблема?

Сульфаты остаются серьёзной экологической угрозой для водных экосистем:

  • при концентрации выше 200 мг/л они портят вкус и запах воды.
  • разрушают трубы и токсичны для водных организмов.
  • в России норматив для рыбохозяйственных водоёмов — 100 мг/л, но в реальности показатели часто превышены в несколько раз.

Калий часто считают безвредным биогенным элементом, но его избыток нарушает баланс в воде:

  • для рыбохозяйственных водоёмов допустимый уровень — 50 мг/л.
  • традиционные методы очистки от него особенно сложны и требуют больших затрат.

Недостатки старых подходов и преимущества нового

Обычные методы очистки имеют серьёзные минусы:

  • они требуют значительных энергетических и материальных ресурсов.
  • не всегда эффективны, особенно в сложных условиях.

В северных регионах приходится учитывать экстремальный климат и уязвимые экосистемы. Новая биотехнология решает эти проблемы:

  • она работает даже в таких условиях.
  • использует местные микроорганизмы из сточных вод, адаптированные к местному химическому составу и климату.

