Вода под прицелом: что таят в себе сульфаты и калий в наших реках
Представьте: вода, которая должна быть чистой, на самом деле таит в себе угрозу для экосистем. Специалисты Кольского научного центра разработали устойчивую биотехнологию для очистки сточных вод, подходящую для всей страны. Методика опирается на природные способности местных бактерий и растений, чтобы извлекать сульфаты и калий.
Почему сульфаты — это проблема?
Сульфаты остаются серьёзной экологической угрозой для водных экосистем:
- при концентрации выше 200 мг/л они портят вкус и запах воды.
- разрушают трубы и токсичны для водных организмов.
- в России норматив для рыбохозяйственных водоёмов — 100 мг/л, но в реальности показатели часто превышены в несколько раз.
Калий часто считают безвредным биогенным элементом, но его избыток нарушает баланс в воде:
- для рыбохозяйственных водоёмов допустимый уровень — 50 мг/л.
- традиционные методы очистки от него особенно сложны и требуют больших затрат.
Недостатки старых подходов и преимущества нового
Обычные методы очистки имеют серьёзные минусы:
- они требуют значительных энергетических и материальных ресурсов.
- не всегда эффективны, особенно в сложных условиях.
В северных регионах приходится учитывать экстремальный климат и уязвимые экосистемы. Новая биотехнология решает эти проблемы:
- она работает даже в таких условиях.
- использует местные микроорганизмы из сточных вод, адаптированные к местному химическому составу и климату.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru