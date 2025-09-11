Вода под прицелом: что таят в себе сульфаты и калий в наших реках

Представьте: вода, которая должна быть чистой, на самом деле таит в себе угрозу для экосистем. Специалисты Кольского научного центра разработали устойчивую биотехнологию для очистки сточных вод, подходящую для всей страны. Методика опирается на природные способности местных бактерий и растений, чтобы извлекать сульфаты и калий.

Почему сульфаты — это проблема?

Сульфаты остаются серьёзной экологической угрозой для водных экосистем:

при концентрации выше 200 мг/л они портят вкус и запах воды.

разрушают трубы и токсичны для водных организмов.

в России норматив для рыбохозяйственных водоёмов — 100 мг/л, но в реальности показатели часто превышены в несколько раз.

Калий часто считают безвредным биогенным элементом, но его избыток нарушает баланс в воде:

для рыбохозяйственных водоёмов допустимый уровень — 50 мг/л.

традиционные методы очистки от него особенно сложны и требуют больших затрат.

Недостатки старых подходов и преимущества нового

Обычные методы очистки имеют серьёзные минусы:

они требуют значительных энергетических и материальных ресурсов.

не всегда эффективны, особенно в сложных условиях.

В северных регионах приходится учитывать экстремальный климат и уязвимые экосистемы. Новая биотехнология решает эти проблемы: