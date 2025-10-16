Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:10

Туризм замедляется: как к 2026 году отдых превратится в осознанный ритуал

65% туристов предпочитают покупать местные продукты и дизайнерские сувениры вместо магнитов

Путешествия будущего всё меньше похожи на шумные забеги по достопримечательностям. Туристы начинают искать не столько фотогеничные локации, сколько смысл — спокойствие, близость к природе и уважение к местам, куда они приезжают. Согласно исследованию Booking. com, в котором приняли участие почти 30 000 путешественников из 33 стран, к 2026 году туризм станет тише, осознаннее и экологичнее.
Три новых тренда показывают, что забота о планете может быть естественной частью отдыха — не обязанностью, а внутренним желанием.

Тихие увлечения: туризм для терпеливых

Сегодня внимание туристов смещается от "обязательных" маршрутов к наблюдательным путешествиям. Более половины респондентов (52 %) готовы отправиться ловить момент — не в метафорическом, а в буквальном смысле: следить за бабочками, птицами, движением рыб или миграцией животных. Ещё 74 % хотели бы попробовать рыбалку или наблюдение за птицами, а 60 % — поиск диких съедобных растений.

Такие поездки не подстраиваются под школьные каникулы и праздники. Их ритм диктует сама природа: сезон цветения, время перелёта птиц или брачный период животных. В этом и есть главная прелесть — не ты решаешь, когда приехать, а мир диктует свои правила.

Эта тенденция возвращает путешественникам утраченное чувство уважения к среде. Они становятся не активными участниками, а внимательными зрителями. Этика наблюдения за дикой природой подразумевает: не вмешиваться, не шуметь, не кормить, не трогать. Именно такой формат поддерживает экотуризм, где местные гиды и владельцы лоджей помогают не просто увидеть животных, а понять экосистему.

Медленные путешествия, будь то походы, сплавы или сафари, дают возможность не только отдохнуть, но и вложить деньги в сохранение природы. Ведь всё чаще туристические операторы включают в стоимость проживания сборы, направленные на восстановление территорий и защиту редких видов.

Вкус путешествия: сувениры, которые не пылятся

Магниты, брелоки и футболки уходят в прошлое. Теперь всё больше путешественников возвращаются домой с вещами, которые можно использовать каждый день — съедобными сувенирами или предметами быта. 65 % участников исследования признались, что охотно покупают дизайнерскую кухонную утварь или продукты местного производства — от расписанных банок со специями до бутылок оливкового масла, которые потом становятся частью домашнего интерьера.

Каждая такая покупка — шаг к устойчивому туризму. Вместо импортных безделушек туристы оставляют деньги у местных мастеров и фермеров. Это снижает углеродный след, поддерживает традиционные ремёсла и сохраняет культурную идентичность регионов.

Особенно популярны гастрономические сувениры: сыр, мёд, варенье, травяные сборы. 25 % путешественников отмечают, что, готовя блюда с такими ингредиентами, они мысленно возвращаются в место, где их купили. Вкусы и ароматы становятся якорем памяти, куда сильнее любого снимка.

Поддержка ремесленников и фермеров создаёт эффект "локального круга": деньги остаются в регионе, а турист получает подлинный опыт. В результате выигрывают все — и местные сообщества, и сама планета.

Roadtrip Rewired: новые правила автомобильных путешествий

Автомобильный туризм остаётся в числе любимых форм отдыха, но теперь он становится умнее и экологичнее. 82 % американцев готовы делить машину с другими путешественниками, чтобы уменьшить выбросы и пробки, а 47 % используют приложения для поиска попутчиков на схожем маршруте. Среди поколения Z этот подход ещё популярнее — 62 % доверяют искусственному интеллекту планирование живописных, необычных путей, избегая переполненных мест.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте маршрут с учётом зарядных станций — сервисы типа PlugShare или A Better Routeplanner подскажут оптимальные остановки.
  2. Используйте приложения для поиска попутчиков — BlaBlaCar, Roadtrippers, Waze Carpool.
  3. Следите за экологическими метками отелей — многие предлагают скидки для приезжающих на электромобилях.
  4. Если арендуете авто, выбирайте модели с гибридным или электрическим двигателем.

А что если всё пойдёт иначе?

Любой тренд может иметь обратную сторону. Например, массовое увлечение астротуризмом — поездками в места с "тёмным небом" — уже привело к перегрузке некоторых природных парков. Аналогично, ностальгические маршруты, вдохновлённые старыми семейными фото, иногда направляют туристов к уже переполненным достопримечательностям.

С другой стороны, те же тенденции могут стимулировать восстановление малых городов и забытых регионов, где сохранился дух прошлого. Всё зависит от того, как путешественники используют технологии — чтобы повторить путь миллионов или открыть своё новое место.

Плюсы и минусы устойчивого туризма

Плюсы

Минусы

Снижение выбросов CO₂ и нагрузки на экосистемы

Более высокая стоимость экологичных услуг

Поддержка местных ремёсел и бизнеса

Требуется больше времени на организацию

Улучшение качества отдыха, снижение стресса

Не всегда доступна нужная инфраструктура

Вовлечение туристов в сохранение природы

Возможные ограничения по сезонам

Мифы и правда

Миф: устойчивый туризм — это дорого.
Правда: цена часто выше из-за честных зарплат и экологичных материалов, но часть затрат возвращается через качество и долговечность опыта.

Миф: экопутешествия скучны.
Правда: наблюдение за дикой природой, гастрономические туры и автоэкспедиции с AI-маршрутами дают куда больше эмоций, чем стандартные туры.

Миф: маленькие покупки не влияют на планету.
Правда: если тысячи туристов выбирают местные продукты, это напрямую влияет на экономику региона и объём отходов.

FAQ

Что лучше: авиаперелёт или поезд?
Для коротких расстояний поезд предпочтительнее — выбросы СО₂ на пассажира в разы ниже. Для дальних перелётов выбирайте прямые рейсы и компенсируйте углеродный след.

Сколько стоит отдых в эко-формате?
Средняя надбавка к цене тура — 10-20 %, но за счёт меньших расходов на транспорт и питание итоговая сумма может оказаться ниже классического отдыха.

Три интересных факта

  • Туристы, участвующие в программах наблюдения за дикой природой, оставляют в экономике региона в среднем на 60 % больше денег, чем обычные путешественники.
  • Более 40 % опрошенных выбирают маршруты вне сезона, чтобы избежать массового туризма.
  • Рынок экотуризма к 2030 году, по данным Allied Market Research, превысит 330 млрд долларов.

Исторический контекст

Первые разговоры об "устойчивом туризме" начались ещё в 1980-х, когда ООН включила этот термин в программу охраны окружающей среды. Сегодня, спустя сорок лет, идея приобрела новую силу — теперь она объединяет технологии, этику и осознанный выбор.

Туризм 2026 года обещает быть не просто индустрией впечатлений, а движением за баланс между человеком и планетой.

