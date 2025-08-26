Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:06

Секрет завода Hyundai в Ульсане: вот почему конкуренты остаются позади

Hyundai перевёл мощности завода в Ульсане на выпуск электромобилей и гибридов в 2025 году

На юге Кореи раскинулся гигант, который стал легендой мировой автомобильной промышленности. Завод Hyundai в Ульсане — это не просто производственная площадка, а настоящий город автомобилей, где инновации встречаются с масштабом.

Фабрика-рекордсмен

Площадь комплекса превышает 5,5 миллиона квадратных метров, и уже много лет он занимает лидирующие позиции среди крупнейших автозаводов мира. Ежегодно здесь выпускают свыше 1,6 миллиона автомобилей, а в 2025 году предприятие установило новый мировой рекорд по объёмам производства и скорости сборки.

Секрет успеха — в уникальной организации труда. Совмещение роботизированных систем с работой специалистов, гибкие смены и продуманная логистика позволяют минимизировать простои и добиться выдающейся эффективности.

Экология и инновации

Hyundai давно вышла за рамки только количества произведённых машин. Компания последовательно внедряет экологичные решения и делает акцент на устойчивое развитие. В 2025 году завод оснастили солнечными батареями и ветряными турбинами, которые закрывают значительную часть потребностей в энергии.

Ключевым шагом стало внедрение принципов замкнутой экономики: переработка материалов и сокращение отходов не только снижают нагрузку на природу, но и помогают оптимизировать затраты.

Ставка на электромобили

Hyundai стремится превратить Ульсан в мировой центр устойчивой мобильности. Производственные мощности всё активнее перенастраиваются на выпуск электромобилей и моделей с гибридными установками. Кроме того, в компании тестируют новейшие технологии — от аккумуляторов следующего поколения до топливных элементов.

Такой курс даёт Hyundai серьёзное конкурентное преимущество. Спрос на её автомобили растёт на ключевых рынках — в США, Европе и Азии.

Стратегия роста

Инновации, экологичность и производительность превращают завод в Ульсане в образец современного промышленного комплекса. Для Hyundai это не только способ укрепить позиции на мировом рынке, но и важный шаг к устойчивому будущему.

