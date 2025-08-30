Из школьного автобуса — в яхту: как девушка обменяла землю на океан

Когда Сара Бартлетт закончила колледж в 2021 году, она сразу поняла: работа "с 9 до 5" — это не её путь. Уроженка Флориды решила соединить творчество и свободу, вложив свои накопленные чаевые официантки в старый школьный автобус за $5000.

Она полностью переделала его: установила солнечные панели, освещение, обшила всё переработанным деревом и превратила автобус в мобильный винтажный бутик и арт-магазин.

"Все там было подержанным или переработанным. Это был мой маленький передвижной магазин", — вспоминает Сара.

Жизнь на колёсах

Почти четыре года Сара ездила по Флориде, останавливалась на уличных рынках и жила прямо в своём автобусе. Такая мобильность позволяла ей не только зарабатывать, но и общаться с людьми по всему штату.

Новый этап: жизнь на яхте

В 2023 году Сара и её жених Джои, яхтенный офицер, "которого тошнит от суши", как она шутит, сменили автобус на парусную яхту.

Теперь их жизнь проходит между Карибскими островами и Форт-Пирсом, где у Сары осталась художественная студия. Почти половину своих картин для Stress Less Ocean Club она создаёт прямо в море — вдохновляясь дикими местами, куда можно добраться только на лодке.

"Ты три недели не видишь ни одного человека, вокруг лишь необитаемые острова, кристально чистая вода, дельфины в кильватере… Это волшебно. Кто бы не влюбился в это?"

Осознанное потребление

Экологичность всегда была частью её философии. Винтажная одежда, переработанные материалы, "вторую жизнь" она даёт даже доскам для серфинга и спасательным кругам.

Жизнь на лодке усилила эту осознанность.

"Когда у тебя ограничены ресурсы, понимаешь: вода не бесконечна, электричество не бесконечно. Всё ценится больше".

Пара отказалась от тостера и пользуется кофемашиной только при подключении к береговой сети. А их месячный запас пресной воды — всего 200 галлонов, что диктует строгую экономию.

Свобода ценой компромиссов

Да, приходится отказываться от бытовых привычек. Но для Сары и Джои преимущества жизни на яхте перевешивают все неудобства. Ведь они выбрали не просто образ жизни, а философию свободы, близости к природе и заботы об экологии.