Из опилок — в крем и котлету: эстонский стартап научился делать жир будущего из мусора

Название Äio (в переводе с эстонского — бог сновидений) кажется символичным для компании, которая превращает то, что обычно выбрасывают, в продукт будущего. Стартап из Таллина разработал способ перерабатывать сельскохозяйственные отходы, включая опилки, в жиры, пригодные для пищевой и косметической промышленности. Эта технология может стать реальной альтернативой пальмовому маслу, чьё производство давно связано с вырубкой тропических лесов.

Как всё началось

ÄIO основали биотехнологи Немайла Бонтури и Петри-Яан Лахтвее. Идея выросла из докторской диссертации Бонтури, которая во время учёбы вывела новый штамм дрожжей. В отличие от привычных хлебопекарных культур, эти дрожжи не производят углекислый газ или спирт, а вырабатывают молекулы жира.

После окончания университета Бонтури присоединилась к лаборатории Лахтвее в Таллиннском техническом университете, где тот занимался пищевыми технологиями и биоинженерией. Вместе они начали экспериментировать с микробом, чтобы сделать его устойчивым и пригодным для промышленного применения.

"Мы начали работать над этим, разрабатывая инструменты метаболической инженерии", — рассказал Лахтвее TechCrunch.

Эстония располагает обширной базой сельхозсырья — от кукурузы до древесины, — поэтому исследователи решили использовать сахара, извлекаемые из отходов этих культур. Новый микроб оказался способен перерабатывать их без потери активности, открывая путь к устойчивому производству жиров.

Жир, похожий на куриный

По словам Лахтвее, полученные липиды почти не отличаются по структуре от натуральных жиров.

"Жировой профиль этой молекулы очень похож на существующие жиры, а в твёрдой жировой форме, вероятно, больше всего напоминает куриный жир", — пояснил учёный.

Однако процесс можно адаптировать для получения жидкого масла — аналога растительных и промышленных масел вроде рапсового или канолового. Такая гибкость делает технологию ÄIO привлекательной как для производителей еды, так и для косметических компаний.

От лаборатории к производству

В 2022 году, осознав коммерческий потенциал своей разработки, Бонтури и Лахтвее основали ÄIO. Цель — привлечь венчурное финансирование и вывести технологию на рынок. С момента основания стартап собрал около 7 миллионов долларов, получил премию Baltic Sustainability Award 2024 и заключил соглашения о сотрудничестве с более чем 100 компаниями по всему миру.

Компания представит свою технологию на сцене Startup Battlefield в рамках конференции TechCrunch Disrupt 2025 в Сан-Франциско — одной из крупнейших площадок для инновационных стартапов.

"После производства нашей продукции мы проводим очень тщательный анализ, и на данный момент мы увидели, что наш конечный продукт по качеству соответствует растительным маслам, за исключением пестицидов, — он даже чище", — рассказала Бонтури TechCrunch.

Как работает технология

Процесс ÄIO основан на прецизионной ферментации - методе, при котором микроорганизмы производят нужные вещества с высокой точностью.

Сначала из сельхозотходов извлекают сахара. Затем микробы перерабатывают эти сахара в жиры. Полученный продукт очищается и может использоваться в разных отраслях — от кулинарии до ухода за кожей.

Преимущество подхода в том, что он использует отходы, а не новые ресурсы, и не требует вырубки лесов или плантаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: зависимость мировой промышленности от пальмового масла.

Последствие: уничтожение тропических лесов и потеря биоразнообразия.

Альтернатива: биожиры из ферментации отходов, разработанные ÄIO.

Ошибка: использование синтетических эмульгаторов в косметике.

Последствие: раздражение кожи и загрязнение вод.

Альтернатива: натуральные жиры микробного происхождения, безопасные и биоразлагаемые.

А что если технология станет массовой?

Если ÄIO удастся наладить промышленное производство, это может изменить рынок пищевых и косметических ингредиентов. Вместо разрушительных пальмовых плантаций — ферментационные установки, работающие на древесных отходах. Такой подход не только экологичен, но и экономически устойчив: отходы дешевле, чем сельхозсырьё.

Планы и лицензирование

Компания планирует построить собственный завод к 2027 году и лицензировать технологию другим производителям. Первым рынком, где ÄIO собирается запустить продажи, станет Сингапур - одна из самых открытых стран к альтернативным продуктам питания.

"Конечно, это новый способ производства продуктов питания, и нам придется получить все разрешения и провести анализы", — сказал Бонтури.

Сравнение с традиционными маслами

Показатель Пальмовое масло Биожиры ÄIO Источник Плантации в тропиках Сельхозотходы (опилки, зерно, тростник) Воздействие на природу Вырубка лесов, утрата экосистем Утилизация отходов, замкнутый цикл Химический состав Насыщенные жиры, следы пестицидов Чистые липиды, без токсинов Потенциал использования Пища, косметика Пища, косметика, фармацевтика

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Снижение нагрузки на тропические экосистемы Высокая стоимость масштабирования Использование отходов вместо сырья Необходимость лицензий и сертификаций Продукт чище традиционных масел Медленный процесс ферментации Возможность кастомизации состава жиров Ограниченные объёмы производства

FAQ

Как ÄIO производит жиры из отходов?

Компания использует ферментацию: микробы перерабатывают сахара из растительных остатков в липиды.

Безопасен ли продукт для человека?

Да. Жиры проходят многоступенчатый анализ и соответствуют качеству растительных масел, не содержащих пестицидов.

Когда технология выйдет на рынок?

Запуск промышленного производства запланирован на 2027 год.

Можно ли использовать такие жиры в косметике?

Да, они подходят для кремов, шампуней и бальзамов как натуральная альтернатива синтетическим компонентам.

Мифы и правда

Миф: заменители пальмового масла не могут конкурировать по свойствам.

Правда: жиры ÄIO имеют сходный химический профиль и даже превосходят по чистоте.

Миф: ферментация отходов требует сложных технологий.

Правда: процесс адаптирован под существующие пищевые установки.

Миф: это лабораторный эксперимент без практической ценности.

Правда: компания уже сотрудничает с сотней коммерческих партнёров.

Исторический контекст

Тема замены пальмового масла обсуждается с начала 2000-х, когда стали очевидны масштабы вырубки лесов в Малайзии и Индонезии. В последние годы появились альтернативы на основе микроводорослей и синтетических липидов, но они остаются дорогими. Технология ÄIO впервые предлагает биожир из отходов — доступный и масштабируемый вариант.

Интересные факты

В Эстонии производство возобновляемых ингредиентов стало частью государственной стратегии "зеленой экономики". Штамм дрожжей, созданный Бонтури, зарегистрирован как собственная биотехнологическая разработка. Компания рассматривает возможность применения технологии для создания кормов для животных и биоразлагаемых упаковок.