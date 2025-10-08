Из опилок — в крем и котлету: эстонский стартап научился делать жир будущего из мусора
Название Äio (в переводе с эстонского — бог сновидений) кажется символичным для компании, которая превращает то, что обычно выбрасывают, в продукт будущего. Стартап из Таллина разработал способ перерабатывать сельскохозяйственные отходы, включая опилки, в жиры, пригодные для пищевой и косметической промышленности. Эта технология может стать реальной альтернативой пальмовому маслу, чьё производство давно связано с вырубкой тропических лесов.
Как всё началось
ÄIO основали биотехнологи Немайла Бонтури и Петри-Яан Лахтвее. Идея выросла из докторской диссертации Бонтури, которая во время учёбы вывела новый штамм дрожжей. В отличие от привычных хлебопекарных культур, эти дрожжи не производят углекислый газ или спирт, а вырабатывают молекулы жира.
После окончания университета Бонтури присоединилась к лаборатории Лахтвее в Таллиннском техническом университете, где тот занимался пищевыми технологиями и биоинженерией. Вместе они начали экспериментировать с микробом, чтобы сделать его устойчивым и пригодным для промышленного применения.
"Мы начали работать над этим, разрабатывая инструменты метаболической инженерии", — рассказал Лахтвее TechCrunch.
Эстония располагает обширной базой сельхозсырья — от кукурузы до древесины, — поэтому исследователи решили использовать сахара, извлекаемые из отходов этих культур. Новый микроб оказался способен перерабатывать их без потери активности, открывая путь к устойчивому производству жиров.
Жир, похожий на куриный
По словам Лахтвее, полученные липиды почти не отличаются по структуре от натуральных жиров.
"Жировой профиль этой молекулы очень похож на существующие жиры, а в твёрдой жировой форме, вероятно, больше всего напоминает куриный жир", — пояснил учёный.
Однако процесс можно адаптировать для получения жидкого масла — аналога растительных и промышленных масел вроде рапсового или канолового. Такая гибкость делает технологию ÄIO привлекательной как для производителей еды, так и для косметических компаний.
От лаборатории к производству
В 2022 году, осознав коммерческий потенциал своей разработки, Бонтури и Лахтвее основали ÄIO. Цель — привлечь венчурное финансирование и вывести технологию на рынок. С момента основания стартап собрал около 7 миллионов долларов, получил премию Baltic Sustainability Award 2024 и заключил соглашения о сотрудничестве с более чем 100 компаниями по всему миру.
Компания представит свою технологию на сцене Startup Battlefield в рамках конференции TechCrunch Disrupt 2025 в Сан-Франциско — одной из крупнейших площадок для инновационных стартапов.
"После производства нашей продукции мы проводим очень тщательный анализ, и на данный момент мы увидели, что наш конечный продукт по качеству соответствует растительным маслам, за исключением пестицидов, — он даже чище", — рассказала Бонтури TechCrunch.
Как работает технология
Процесс ÄIO основан на прецизионной ферментации - методе, при котором микроорганизмы производят нужные вещества с высокой точностью.
-
Сначала из сельхозотходов извлекают сахара.
-
Затем микробы перерабатывают эти сахара в жиры.
-
Полученный продукт очищается и может использоваться в разных отраслях — от кулинарии до ухода за кожей.
Преимущество подхода в том, что он использует отходы, а не новые ресурсы, и не требует вырубки лесов или плантаций.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: зависимость мировой промышленности от пальмового масла.
Последствие: уничтожение тропических лесов и потеря биоразнообразия.
Альтернатива: биожиры из ферментации отходов, разработанные ÄIO.
-
Ошибка: использование синтетических эмульгаторов в косметике.
Последствие: раздражение кожи и загрязнение вод.
Альтернатива: натуральные жиры микробного происхождения, безопасные и биоразлагаемые.
А что если технология станет массовой?
Если ÄIO удастся наладить промышленное производство, это может изменить рынок пищевых и косметических ингредиентов. Вместо разрушительных пальмовых плантаций — ферментационные установки, работающие на древесных отходах. Такой подход не только экологичен, но и экономически устойчив: отходы дешевле, чем сельхозсырьё.
Планы и лицензирование
Компания планирует построить собственный завод к 2027 году и лицензировать технологию другим производителям. Первым рынком, где ÄIO собирается запустить продажи, станет Сингапур - одна из самых открытых стран к альтернативным продуктам питания.
"Конечно, это новый способ производства продуктов питания, и нам придется получить все разрешения и провести анализы", — сказал Бонтури.
Сравнение с традиционными маслами
|Показатель
|Пальмовое масло
|Биожиры ÄIO
|Источник
|Плантации в тропиках
|Сельхозотходы (опилки, зерно, тростник)
|Воздействие на природу
|Вырубка лесов, утрата экосистем
|Утилизация отходов, замкнутый цикл
|Химический состав
|Насыщенные жиры, следы пестицидов
|Чистые липиды, без токсинов
|Потенциал использования
|Пища, косметика
|Пища, косметика, фармацевтика
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Снижение нагрузки на тропические экосистемы
|Высокая стоимость масштабирования
|Использование отходов вместо сырья
|Необходимость лицензий и сертификаций
|Продукт чище традиционных масел
|Медленный процесс ферментации
|Возможность кастомизации состава жиров
|Ограниченные объёмы производства
FAQ
Как ÄIO производит жиры из отходов?
Компания использует ферментацию: микробы перерабатывают сахара из растительных остатков в липиды.
Безопасен ли продукт для человека?
Да. Жиры проходят многоступенчатый анализ и соответствуют качеству растительных масел, не содержащих пестицидов.
Когда технология выйдет на рынок?
Запуск промышленного производства запланирован на 2027 год.
Можно ли использовать такие жиры в косметике?
Да, они подходят для кремов, шампуней и бальзамов как натуральная альтернатива синтетическим компонентам.
Мифы и правда
Миф: заменители пальмового масла не могут конкурировать по свойствам.
Правда: жиры ÄIO имеют сходный химический профиль и даже превосходят по чистоте.
Миф: ферментация отходов требует сложных технологий.
Правда: процесс адаптирован под существующие пищевые установки.
Миф: это лабораторный эксперимент без практической ценности.
Правда: компания уже сотрудничает с сотней коммерческих партнёров.
Исторический контекст
Тема замены пальмового масла обсуждается с начала 2000-х, когда стали очевидны масштабы вырубки лесов в Малайзии и Индонезии. В последние годы появились альтернативы на основе микроводорослей и синтетических липидов, но они остаются дорогими. Технология ÄIO впервые предлагает биожир из отходов — доступный и масштабируемый вариант.
Интересные факты
-
В Эстонии производство возобновляемых ингредиентов стало частью государственной стратегии "зеленой экономики".
-
Штамм дрожжей, созданный Бонтури, зарегистрирован как собственная биотехнологическая разработка.
-
Компания рассматривает возможность применения технологии для создания кормов для животных и биоразлагаемых упаковок.
"Два учёных в этой маленькой стране действительно могли бы сделать что-то лучшее для мира, но это всего лишь моя личная мечта", — призналась Бонтури.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru