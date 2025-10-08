Меховая империя рухнула под крики толпы: как активисты дожали Condé Nast

Решение, которое ещё недавно казалось невозможным, стало реальностью: издательский дом Condé Nast — владелец Vogue, Vanity Fair, GQ и десятков других журналов — официально отказался от использования натурального меха в своих публикациях. Теперь на страницах изданий компании не появятся шубы, воротники и меховые аксессуары — ни в рекламных кампаниях, ни в фотосессиях.

Это событие стало результатом десятилетий давления со стороны защитников животных, а также растущего интереса к устойчивой моде. За последние месяцы активисты провели более сотни акций по всему миру, требуя от Condé Nast и других крупных медиахолдингов отказаться от меха. И их усилия увенчались успехом.

Как активисты повлияли на решение Condé Nast

В течение девяти месяцев представители Коалиции за остановку продажи меха развернули масштабную кампанию против фэшн-индустрии. Они обращались к редакторам, проводили уличные демонстрации и информационные акции, призывая ведущие модные дома и журналы отказаться от поддержки меховой продукции.

"Этого десятилетиями добивались защитники животных", — написал Independent.

Для Condé Nast этот шаг стал не просто символическим. Компания объявила, что полностью исключит мех из всех своих материалов. Это касается как редакционных съемок, так и коммерческих проектов — в том числе рекламы брендов, продвигающих меховые изделия.

Анна Винтур и долгая борьба внутри компании

Любопытно, что одним из противников подобных перемен в прошлом была Анна Винтур, легендарная главред Vogue. На протяжении многих лет она защищала право дизайнеров на использование меха, считая его "неотъемлемой частью высокой моды".

Однако времена меняются. Недавно Винтур покинула должность главного редактора американского Vogue, но осталась в компании на посту глобального редакционного директора. По данным инсайдеров, именно после её ухода из журнала компания ускорила процесс реформ.

Исторический контекст: от протеста к системным переменам

Движение против использования меха в моде имеет давние корни. Первые организации по защите животных появились ещё в конце XIX века, а пик активности пришёлся на 1970-е. В 1980 году была основана PETA — People for the Ethical Treatment of Animals, или "Люди за этичное обращение с животными".

Эта организация сыграла огромную роль в формировании общественного мнения: с её поддержкой проходили громкие акции и кампании с участием знаменитостей. Среди тех, кто публично выступал против меха — Шарлиз Терон, Пол Маккартни, Алиса Милано и многие другие.

Как бренды один за другим отказываются от меха

Путь к изменениям в индустрии начался ещё в 1990-х. Первым крупным брендом, отказавшимся от меха, стал Calvin Klein — это произошло в 1994 году. После него аналогичные шаги предприняли Max Mara, Burberry, Prada, Chanel, Versace и другие модные дома.

Сегодня натуральный мех остаётся частью коллекций лишь у немногих компаний. Крупнейший конгломерат LVMH, владелец Fendi и Dior, всё ещё поддерживает меховую промышленность, но, по словам аналитиков, и там уже обсуждают постепенный переход на искусственные и устойчивые материалы.

Сравнение: кто уже сказал "нет" меху

Бренд / Издание Год отказа от меха Формат Calvin Klein 1994 Полный отказ Elle 2021 Редакционные материалы Kering (Gucci, Balenciaga и др.) 2022 Групповой отказ Condé Nast 2025 Все публикации LVMH - Поддерживает мех

Новая реальность: этика и коммерция

Отказ от меха — не только моральное, но и экономическое решение. Потребители всё чаще выбирают устойчивые бренды и товары, произведённые без вреда для животных. Продажи искусственного меха, перерабатываемого нейлона и растительных альтернатив растут ежегодно на десятки процентов.

Модные редакции, в свою очередь, больше не хотят ассоциироваться с тем, что общество воспринимает как жестокость. Для Condé Nast это также способ укрепить имидж компании, соответствующей современным ценностям — разнообразию, инклюзии и экологической ответственности.

А что если мех станет возвращаться?

Эксперты считают, что даже если в будущем появятся технологии, позволяющие выращивать мех без участия животных (например, из клеток или синтетических волокон), это не изменит тенденцию. Сегодня в моде не только отказ от жестокости, но и поиск новых форм красоты — натуральной, технологичной, осознанной.

Если эти инновации смогут предложить эстетически убедительную замену, рынок воспримет их не как компромисс, а как эволюцию.

Часто задаваемые вопросы

Как отличить натуральный мех от искусственного?

Искусственный мех обычно имеет тканевую основу, тогда как натуральный крепится к коже животного. При поджигании натуральный мех пахнет жжёными волосами, а искусственный — пластиком.

Что приходит на смену натуральному меху?

Современные дизайнеры используют переработанный полиэстер, биоразлагаемые волокна и растительные материалы (например, грибной или ананасовый "мех").

Может ли искусственный мех быть экологичным?

Да, если он изготовлен из переработанного сырья и подлежит вторичной переработке. Многие бренды внедряют замкнутые производственные циклы, снижая углеродный след.

Мифы и правда

Миф: искусственный мех всегда дешевле.

Правда: качественные устойчивые материалы стоят дорого, но долговечнее.

Миф: отказ от меха убивает традиции.

Правда: традиции можно сохранять через ремесло и искусство, а не через эксплуатацию животных.

Миф: натуральный мех "дышит", а искусственный нет.

Правда: современные технологии позволяют создавать синтетические материалы с высокой воздухопроницаемостью.

Интересные факты

Первый показ без меха прошёл ещё в 1991 году — его устроила дизайнер Стелла Маккартни, дочь Пола Маккартни. В 2023 году мировая продажа искусственного меха превысила объём натурального впервые в истории. Некоторые бренды начали создавать "цифровые меховые вещи" — элементы одежды для виртуальной моды и метавселенных.

Исторический контекст

От первых уличных протестов до законодательных инициатив прошло больше века. В Великобритании, Нидерландах, Италии и Норвегии разведение животных ради меха уже запрещено законом. Подобные инициативы обсуждаются в Канаде, Австралии и Южной Корее.

Таким образом, отказ Condé Nast от меха стал не просто внутренним решением компании, а частью глобального сдвига — морального, культурного и экономического.

Мир моды всё меньше напоминает роскошь любой ценой. Он становится пространством, где стиль сочетается с ответственностью, а красота — с добротой.