Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:28

Каждое сообщение с незнакомого номера — потенциальная ловушка: как не попасться на мошенников

Мошенники используют сообщения с незнакомых номеров для кражи данных — эксперт Власов

Каждый день миллионы людей становятся жертвами мошенников, которые используют сообщения с незнакомых номеров для того, чтобы выманить личные данные или деньги. Но как узнать, что перед вами не просто случайное письмо, а часть масштабной мошеннической схемы? Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в комментарии изданию MoneyTimes. По его мнению, любую коммуникацию с незнакомым номером следует воспринимать как потенциальную угрозу и сразу игнорировать.

Опасность сообщений с незнакомых номеров

Любое сообщение с незнакомого номера должно восприниматься как потенциально опасное. Несмотря на отсутствие явных угроз или просьб, такие сообщения могут быть частью мошеннической схемы, направленной на кражу личных данных или денежных средств. Власов подчеркнул, что единственно правильная реакция на такие сообщения — полное игнорирование.

Он также отметил, что вряд ли можно заранее распознать, какое из сообщений с незнакомого номера может быть опасным. Даже если в нем нет явных признаков угрозы, важно воспринимать его с осторожностью и избегать взаимодействия. Это универсальное правило помогает минимизировать риски и уберечься от возможных неприятных последствий.

Почему не стоит отвечать на подозрительные сообщения

Реагирование на сообщения с незнакомых номеров может привести к серьезным проблемам. Власов уверен, что попытки разобраться с такими сообщениями или ответить на них почти всегда заканчиваются негативно для пользователя.

"Не открывайте, удаляйте, не читайте, убирайте", — советует эксперт.

Даже если сообщение обещает выигрыш или подарок, оно всё равно может быть мошенничеством.

Власов также отметил, что важно не открывать подозрительные ссылки и не передавать личные данные. Мошенники могут использовать различные методы манипуляции, чтобы заставить человека выполнить действия, которые откроют ему доступ к личной информации. Именно поэтому любые сообщения с незнакомых номеров следует сразу же игнорировать.

Риски для пожилых людей

Особенно осторожными должны быть пожилые люди, для которых такие сообщения могут быть ещё более опасными. Власов отметил, что пожилые люди, как правило, не имеют большого круга обязательств, требующих ответа на сообщения от незнакомых номеров.

"Что-то вам приходит с незнакомого номера — ну и до свидания", — сказал эксперт.

Пожилым людям не стоит переживать, если они не отвечают на сообщения от неизвестных, ведь они не обязаны поддерживать контакт с людьми, которые им не знакомы.

Важно помнить, что для пожилых людей существует круг доверенных лиц — родственников, друзей и знакомых, с которыми следует поддерживать связь. Остальное можно смело игнорировать, чтобы избежать возможных последствий.

Принципы безопасности

Власов подчеркивает несколько простых, но эффективных принципов, которые помогут избежать риска стать жертвой мошенников. Во-первых, необходимо всегда игнорировать сообщения с незнакомых номеров. Во-вторых, не открывать ссылки, полученные от неизвестных, и не предоставлять личные данные. В-третьих, при сомнениях лучше всего сразу удалить подозрительное сообщение. Соблюдая эти правила, можно значительно снизить вероятность столкнуться с мошенничеством.

