Петли TRX: как упражнения на ремнях взрывают силу и баланс
Тренировки с петлями TRX или аналогичными подвесными системами сегодня встречаются почти в каждом фитнес-зале. Этот формат позволяет развивать силу, выносливость и гибкость, при этом оборудование компактное, лёгкое и подходит даже для занятий дома или в путешествиях.
Почему подвесные тренировки работают
Главная особенность TRX — использование веса собственного тела и силы гравитации. Упражнения требуют удержания равновесия и вовлекают множество мелких мышц, которые редко работают при классических силовых тренировках. Это делает их функциональными: развиваются навыки, которые помогают в повседневной жизни и спорте.
Кроме того, такие занятия заставляют активно работать корпус — мышцы пресса и поясницы. С их помощью улучшается не только сила, но и координация движений, осознание положения тела в пространстве, что особенно полезно спортсменам.
"Функциональные упражнения улучшают качество движений и повышают эффективность тренировок", — пояснил профессор спортивной физиологии Стюарт Филлипс.
Что показывают исследования
Учёные отмечают, что подвесные тренировки положительно влияют на все возрастные группы.
• У молодых людей (19-25 лет) занятия дважды в неделю в течение семи недель заметно увеличили гибкость, баланс, выносливость корпуса и силу ног по сравнению с традиционным фитнесом.
• У людей среднего возраста также фиксировался рост силы.
• У студенток колледжей отмечалось улучшение мышечной выносливости и силы верхней части тела, кардиофитнеса и снижение жировой массы при одновременном наборе сухой мышечной массы.
Таким образом, эффективность TRX подтверждается на практике и научными данными.
Как подготовиться к занятиям
Для подвесных тренировок не нужен спортзал. Достаточно закрепить основную петлю на дверном креплении или перекладине. Стропы регулируются по длине, на концах находятся ручки и петли для ног. Главное — убедиться, что опора надёжна и выдерживает нагрузку.
Начинающим стоит сначала освоить базовую установку дома, внимательно изучив инструкцию, прежде чем брать оборудование в поездки.
Базовые упражнения
-
Отжимания
Возьмите ручки, наклонитесь вперёд, удерживая вес на ремнях. Опускайтесь до угла 90 градусов в локтях, сохраняя корпус напряжённым. Три подхода по 15 повторов.
-
Выпады на одной ноге
Поставьте заднюю ногу в петли, сделайте шаг вперёд и приседайте, пока бедро параллельно полу. По 15 раз на каждую ногу, три подхода.
-
Приседания
Держась за ручки, приседайте до параллели с полом, следите за прямой спиной. Три подхода по 20 повторений.
-
Боковые выпады
Шаг в сторону, перенос веса на согнутую ногу, спина прямая. Вернуться в исходное положение. 15 повторов на каждую сторону, три подхода.
-
Планка с переходом в "альпиниста"
Поставьте стопы в петли, примите упор лёжа. Держите планку, напрягая пресс и поясницу. По желанию переходите в "альпиниста".
-
Альпинист
Из планки поочерёдно подтягивайте колени к груди. Работайте в течение минуты, три подхода.
Советы для прогресса
• Чем меньше угол между телом и полом, тем сложнее упражнение.
• Усложнить можно, фиксируя ноги в петлях при отжиманиях или планке.
• Возможности для вариаций практически безграничны — легко подобрать нагрузку под свой уровень.
Подвесные тренировки развивают силу, гибкость и баланс одновременно. Это удобный способ тренироваться дома, в спортзале или даже в гостиничном номере. TRX — универсальный инструмент для тех, кто хочет сделать занятия более функциональными и разнообразными.
