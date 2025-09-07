Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка с TRX-петлями
Тренировка с TRX-петлями
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Петли TRX: как упражнения на ремнях взрывают силу и баланс

Подвесные упражнения развивают координацию и силу корпуса — профессор Стюарт Филлипс

Тренировки с петлями TRX или аналогичными подвесными системами сегодня встречаются почти в каждом фитнес-зале. Этот формат позволяет развивать силу, выносливость и гибкость, при этом оборудование компактное, лёгкое и подходит даже для занятий дома или в путешествиях.

Почему подвесные тренировки работают

Главная особенность TRX — использование веса собственного тела и силы гравитации. Упражнения требуют удержания равновесия и вовлекают множество мелких мышц, которые редко работают при классических силовых тренировках. Это делает их функциональными: развиваются навыки, которые помогают в повседневной жизни и спорте.

Кроме того, такие занятия заставляют активно работать корпус — мышцы пресса и поясницы. С их помощью улучшается не только сила, но и координация движений, осознание положения тела в пространстве, что особенно полезно спортсменам.

"Функциональные упражнения улучшают качество движений и повышают эффективность тренировок", — пояснил профессор спортивной физиологии Стюарт Филлипс.

Что показывают исследования

Учёные отмечают, что подвесные тренировки положительно влияют на все возрастные группы.

• У молодых людей (19-25 лет) занятия дважды в неделю в течение семи недель заметно увеличили гибкость, баланс, выносливость корпуса и силу ног по сравнению с традиционным фитнесом.
• У людей среднего возраста также фиксировался рост силы.
• У студенток колледжей отмечалось улучшение мышечной выносливости и силы верхней части тела, кардиофитнеса и снижение жировой массы при одновременном наборе сухой мышечной массы.

Таким образом, эффективность TRX подтверждается на практике и научными данными.

Как подготовиться к занятиям

Для подвесных тренировок не нужен спортзал. Достаточно закрепить основную петлю на дверном креплении или перекладине. Стропы регулируются по длине, на концах находятся ручки и петли для ног. Главное — убедиться, что опора надёжна и выдерживает нагрузку.

Начинающим стоит сначала освоить базовую установку дома, внимательно изучив инструкцию, прежде чем брать оборудование в поездки.

Базовые упражнения

  1. Отжимания
    Возьмите ручки, наклонитесь вперёд, удерживая вес на ремнях. Опускайтесь до угла 90 градусов в локтях, сохраняя корпус напряжённым. Три подхода по 15 повторов.

  2. Выпады на одной ноге
    Поставьте заднюю ногу в петли, сделайте шаг вперёд и приседайте, пока бедро параллельно полу. По 15 раз на каждую ногу, три подхода.

  3. Приседания
    Держась за ручки, приседайте до параллели с полом, следите за прямой спиной. Три подхода по 20 повторений.

  4. Боковые выпады
    Шаг в сторону, перенос веса на согнутую ногу, спина прямая. Вернуться в исходное положение. 15 повторов на каждую сторону, три подхода.

  5. Планка с переходом в "альпиниста"
    Поставьте стопы в петли, примите упор лёжа. Держите планку, напрягая пресс и поясницу. По желанию переходите в "альпиниста".

  6. Альпинист
    Из планки поочерёдно подтягивайте колени к груди. Работайте в течение минуты, три подхода.

Советы для прогресса

• Чем меньше угол между телом и полом, тем сложнее упражнение.
• Усложнить можно, фиксируя ноги в петлях при отжиманиях или планке.
• Возможности для вариаций практически безграничны — легко подобрать нагрузку под свой уровень.

Подвесные тренировки развивают силу, гибкость и баланс одновременно. Это удобный способ тренироваться дома, в спортзале или даже в гостиничном номере. TRX — универсальный инструмент для тех, кто хочет сделать занятия более функциональными и разнообразными.

