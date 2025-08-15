Range Rover отзывает тысячи машин: в подвеске нашли трещину, которая может лишить управления

В некоторых случаях даже премиальные автомобили попадают в крупные сервисные кампании.

В США планируется отозвать свыше 120 тысяч Range Rover из-за риска опасной поломки подвески — проблема может лишить водителя управления на ходу.

Масштабы и причины отзыва

Jaguar Land Rover инициировала масштабную проверку кроссоверов Range Rover и Range Rover Sport, выпущенных для американского рынка.

По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), под отзыв попадают более 121 500 автомобилей.

Поводом стала возможная трещина в поворотных кулаках передней подвески. Первые тревожные сигналы появились в июне — в NHTSA поступило 12 жалоб от владельцев. Вскоре их количество увеличилось до 96 обращений по Range Rover и 14 по Range Rover Sport.

"Хотя зафиксированных ДТП с этой неисправностью нет, повреждение может привести к отсоединению верхнего рычага подвески и полной потере управления", — пояснили в Jaguar Land Rover.

План действий

Проверки стартуют 19 августа. Все автомобили из списка отправят к дилерам, где подвеску осмотрят на наличие трещин.

Если проблема будет обнаружена, сервис заменит повреждённый элемент или установит специальный фиксирующий кронштейн, который предотвратит повторное возникновение дефекта.

Важно, что владельцам не придётся платить за ремонт — все расходы берёт на себя автопроизводитель.