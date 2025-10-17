Не суши, а фастфуд: гастроэнтеролог объяснила, чем опасны привычные роллы

Любовь к роллам и суши в России давно стала частью повседневного питания. Однако то, что кажется лёгкой и полезной пищей, на деле часто оказывается калорийной ловушкой.

Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала гастроэнтеролог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Екатерина Титова.

"Белый шлифованный рис обладает высоким гликемическим индексом. Часто его сдабривают рисовым уксусом с сахаром. Кроме того, в роллы добавляют жирный творожный сыр, например, "Филадельфию". Сливочный соус, майонез и темпура также являются частыми добавками, которые делают роллы калорийными", — объяснила Екатерина Титова.

По словам специалиста, привычные роллы — это вовсе не "лёгкая японская еда", а калорийный фастфуд в маске здорового блюда.

Почему роллы не подходят для диеты

Главная причина — высокое содержание быстрых углеводов и жиров. Белый рис, используемый для роллов, обладает гликемическим индексом около 70-80 единиц, что сравнимо с булочками или сахаром. После употребления такой еды уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем быстро падает, вызывая чувство голода уже через пару часов.

"Употребление роллов может привести к увеличению веса. Один ролл может содержать от 300 до 500 калорий, а сет из двух-трёх видов продукта — до 1500 калорий, что превышает половину дневной нормы для большинства людей", — уточнила врач.

Таким образом, ужин из роллов, даже без десерта и напитков, легко превращается в калорийный эквивалент плотного обеда из бургера, картошки фри и газировки.

Что делает роллы такими калорийными

Современные рестораны редко ограничиваются классическим составом — рис, рыба, нори. В ход идут добавки, которые резко повышают калорийность:

Сливочный сыр (например, "Филадельфия") — до 250 ккал на 100 граммов.

Темпура - жарка в кляре увеличивает жирность в 2-3 раза.

Майонез, спайси-соусы, сырные топпинги - до 100 ккал на порцию.

Рисовый уксус с сахаром - добавляет скрытые углеводы.

В результате ролл, весом в 150-200 граммов, может содержать до 30 граммов жиров и 60 граммов углеводов, что полностью разрушает его "диетическую" репутацию.

"Такую пищу нельзя назвать полезной, так как она жирная, калорийная и высокоуглеводная", — подытожила гастроэнтеролог.

Чем японские роллы отличаются от российских

Настоящие японские роллы — это лёгкое блюдо с минимальным количеством риса и без соусов. В них акцент делается на свежести рыбы и балансе вкусов, а порции маленькие — по 3-4 кусочка.

В России же формат адаптировали под европейские вкусы: порции увеличились, риса стало больше, появились жареные и запечённые варианты, майонез, сыр и сладкие соусы.

То, что в Японии считалось бы закуской, в России превратилось в высококалорийное блюдо на ужин.

Советы шаг за шагом: как сделать роллы менее вредными

Выбирайте роллы без сыра и майонеза. Лучше остановиться на классических вариантах с рыбой, огурцом, авокадо. Просите меньше риса. Во многих ресторанах можно попросить "меньше риса" или выбрать "роллы на салате". Избегайте темпуры. Жарка в масле увеличивает калорийность в 3 раза. Сократите соевый соус. В одной ложке содержится до 1 грамма соли, что задерживает жидкость и повышает давление. Ешьте медленно. Мозгу нужно около 20 минут, чтобы почувствовать сытость — это поможет не переесть. Сочетайте с овощами. Салат или мисо-суп снизят гликемическую нагрузку и улучшат пищеварение. Пейте воду, а не сладкие напитки. Газировка или сок добавляют сотни лишних калорий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать роллы лёгким ужином.

Последствие: набор веса из-за скрытых жиров и сахаров.

Альтернатива: выбрать сашими или роллы без сыра и соусов.

Ошибка: заказывать большие сеты.

Последствие: переедание и калорийный "перебор".

Альтернатива: ограничиться одной порцией (6 кусочков).

Ошибка: добавлять острые соусы для вкуса.

Последствие: раздражение желудка, особенно при гастрите.

Альтернатива: немного васаби или свежий имбирь.

Плюсы и минусы роллов