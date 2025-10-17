Не суши, а фастфуд: гастроэнтеролог объяснила, чем опасны привычные роллы
Любовь к роллам и суши в России давно стала частью повседневного питания. Однако то, что кажется лёгкой и полезной пищей, на деле часто оказывается калорийной ловушкой.
Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала гастроэнтеролог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Екатерина Титова.
"Белый шлифованный рис обладает высоким гликемическим индексом. Часто его сдабривают рисовым уксусом с сахаром. Кроме того, в роллы добавляют жирный творожный сыр, например, "Филадельфию". Сливочный соус, майонез и темпура также являются частыми добавками, которые делают роллы калорийными", — объяснила Екатерина Титова.
По словам специалиста, привычные роллы — это вовсе не "лёгкая японская еда", а калорийный фастфуд в маске здорового блюда.
Почему роллы не подходят для диеты
Главная причина — высокое содержание быстрых углеводов и жиров. Белый рис, используемый для роллов, обладает гликемическим индексом около 70-80 единиц, что сравнимо с булочками или сахаром. После употребления такой еды уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем быстро падает, вызывая чувство голода уже через пару часов.
"Употребление роллов может привести к увеличению веса. Один ролл может содержать от 300 до 500 калорий, а сет из двух-трёх видов продукта — до 1500 калорий, что превышает половину дневной нормы для большинства людей", — уточнила врач.
Таким образом, ужин из роллов, даже без десерта и напитков, легко превращается в калорийный эквивалент плотного обеда из бургера, картошки фри и газировки.
Что делает роллы такими калорийными
Современные рестораны редко ограничиваются классическим составом — рис, рыба, нори. В ход идут добавки, которые резко повышают калорийность:
-
Сливочный сыр (например, "Филадельфия") — до 250 ккал на 100 граммов.
-
Темпура - жарка в кляре увеличивает жирность в 2-3 раза.
-
Майонез, спайси-соусы, сырные топпинги - до 100 ккал на порцию.
-
Рисовый уксус с сахаром - добавляет скрытые углеводы.
В результате ролл, весом в 150-200 граммов, может содержать до 30 граммов жиров и 60 граммов углеводов, что полностью разрушает его "диетическую" репутацию.
"Такую пищу нельзя назвать полезной, так как она жирная, калорийная и высокоуглеводная", — подытожила гастроэнтеролог.
Чем японские роллы отличаются от российских
Настоящие японские роллы — это лёгкое блюдо с минимальным количеством риса и без соусов. В них акцент делается на свежести рыбы и балансе вкусов, а порции маленькие — по 3-4 кусочка.
В России же формат адаптировали под европейские вкусы: порции увеличились, риса стало больше, появились жареные и запечённые варианты, майонез, сыр и сладкие соусы.
То, что в Японии считалось бы закуской, в России превратилось в высококалорийное блюдо на ужин.
Советы шаг за шагом: как сделать роллы менее вредными
-
Выбирайте роллы без сыра и майонеза. Лучше остановиться на классических вариантах с рыбой, огурцом, авокадо.
-
Просите меньше риса. Во многих ресторанах можно попросить "меньше риса" или выбрать "роллы на салате".
-
Избегайте темпуры. Жарка в масле увеличивает калорийность в 3 раза.
-
Сократите соевый соус. В одной ложке содержится до 1 грамма соли, что задерживает жидкость и повышает давление.
-
Ешьте медленно. Мозгу нужно около 20 минут, чтобы почувствовать сытость — это поможет не переесть.
-
Сочетайте с овощами. Салат или мисо-суп снизят гликемическую нагрузку и улучшат пищеварение.
-
Пейте воду, а не сладкие напитки. Газировка или сок добавляют сотни лишних калорий.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать роллы лёгким ужином.
Последствие: набор веса из-за скрытых жиров и сахаров.
Альтернатива: выбрать сашими или роллы без сыра и соусов.
Ошибка: заказывать большие сеты.
Последствие: переедание и калорийный "перебор".
Альтернатива: ограничиться одной порцией (6 кусочков).
Ошибка: добавлять острые соусы для вкуса.
Последствие: раздражение желудка, особенно при гастрите.
Альтернатива: немного васаби или свежий имбирь.
Плюсы и минусы роллов
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Питательность
|Источник белка и омега-3 (при использовании рыбы)
|Избыточное количество углеводов и жиров
|Вкус и разнообразие
|Богатые вкусовые сочетания
|Скрытые добавки, соль, сахар
|Польза для здоровья
|Морская рыба содержит полезные жирные кислоты
|Риск паразитов при сырой рыбе, особенно в непроверенных местах
|Калорийность
|Умеренная в оригинальных японских версиях
|Высокая в адаптированных российских рецептах
Мифы и правда о роллах
Миф 1. Роллы — здоровое питание.
Правда: большинство вариантов содержат столько же калорий, сколько пицца или бургер.
Миф 2. Рыба в роллах всегда полезна.
Правда: при жарке теряются жирные кислоты, а при длительном хранении — витамины.
Миф 3. Можно есть роллы на ужин и не поправляться.
Правда: высокие углеводы вечером превращаются в жировые отложения.
Миф 4. Соевый соус улучшает пищеварение.
Правда: из-за избытка соли он, наоборот, вызывает отёки и раздражение слизистой.
А что если приготовить роллы дома?
Домашние роллы можно сделать намного полезнее. Главное — соблюдать баланс ингредиентов:
-
Используйте бурый или дикий рис - он дольше переваривается и не вызывает скачков сахара.
-
Замените сыр "Филадельфия" на творожный лайт или авокадо.
-
Не используйте жареные добавки и майонез.
-
Добавьте свежие овощи, зелень, немного лимонного сока.
Такой вариант будет содержать вдвое меньше калорий и сохранит вкус без вреда для фигуры.
3 интересных факта о роллах
-
Первые роллы появились в Японии как способ консервации рыбы в ферментированном рисе.
-
В США и Европе блюда адаптировали под местные вкусы, добавив сыр и соусы — отсюда и "Филадельфия".
-
Средний россиянин, заказывая "сет роллов", получает до 1500-1800 ккал, что сопоставимо с суточной нормой женщины.
Исторический контекст
Роллы появились в XIX веке в Токио (тогда Эдо) как быстрая уличная еда. Они были миниатюрными и предназначались для перекуса, а не полноценного обеда. С развитием японской кухни на Западе рецепт трансформировался: появились запечённые варианты, майонез, сливочный сыр, темпура - всё то, что сегодня делает блюдо вкусным, но калорийным.
В современной культуре роллы стали символом модного питания, но гастроэнтерологи напоминают: популярность не равна пользе.
"Такую пищу нельзя назвать полезной, так как она жирная, калорийная и высокоуглеводная", — подытожила Екатерина Титова.
FAQ
Можно ли есть роллы при похудении?
Только в редких случаях и в ограниченном количестве — лучше выбирать роллы без сыра и соусов.
Какие роллы самые безопасные?
Классические с тунцом, лососем или овощами. Темпура и запечённые варианты — самые калорийные.
Чем заменить роллы при желании "японского ужина"?
Сашими, мисо-суп, салат с морской капустой или поке с киноа.
Как часто можно есть роллы?
Не чаще одного раза в неделю, чтобы не перегружать организм солью и углеводами.
