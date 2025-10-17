Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Домашние роллы с лососем и огурцом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:18

Не суши, а фастфуд: гастроэнтеролог объяснила, чем опасны привычные роллы

Гастроэнтеролог Екатерина Титова объяснила, почему роллы и суши нельзя считать диетическим блюдом

Любовь к роллам и суши в России давно стала частью повседневного питания. Однако то, что кажется лёгкой и полезной пищей, на деле часто оказывается калорийной ловушкой.

Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала гастроэнтеролог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Екатерина Титова.

"Белый шлифованный рис обладает высоким гликемическим индексом. Часто его сдабривают рисовым уксусом с сахаром. Кроме того, в роллы добавляют жирный творожный сыр, например, "Филадельфию". Сливочный соус, майонез и темпура также являются частыми добавками, которые делают роллы калорийными", — объяснила Екатерина Титова.

По словам специалиста, привычные роллы — это вовсе не "лёгкая японская еда", а калорийный фастфуд в маске здорового блюда.

Почему роллы не подходят для диеты

Главная причина — высокое содержание быстрых углеводов и жиров. Белый рис, используемый для роллов, обладает гликемическим индексом около 70-80 единиц, что сравнимо с булочками или сахаром. После употребления такой еды уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем быстро падает, вызывая чувство голода уже через пару часов.

"Употребление роллов может привести к увеличению веса. Один ролл может содержать от 300 до 500 калорий, а сет из двух-трёх видов продукта — до 1500 калорий, что превышает половину дневной нормы для большинства людей", — уточнила врач.

Таким образом, ужин из роллов, даже без десерта и напитков, легко превращается в калорийный эквивалент плотного обеда из бургера, картошки фри и газировки.

Что делает роллы такими калорийными

Современные рестораны редко ограничиваются классическим составом — рис, рыба, нори. В ход идут добавки, которые резко повышают калорийность:

  • Сливочный сыр (например, "Филадельфия") — до 250 ккал на 100 граммов.

  • Темпура - жарка в кляре увеличивает жирность в 2-3 раза.

  • Майонез, спайси-соусы, сырные топпинги - до 100 ккал на порцию.

  • Рисовый уксус с сахаром - добавляет скрытые углеводы.

В результате ролл, весом в 150-200 граммов, может содержать до 30 граммов жиров и 60 граммов углеводов, что полностью разрушает его "диетическую" репутацию.

"Такую пищу нельзя назвать полезной, так как она жирная, калорийная и высокоуглеводная", — подытожила гастроэнтеролог.

Чем японские роллы отличаются от российских

Настоящие японские роллы — это лёгкое блюдо с минимальным количеством риса и без соусов. В них акцент делается на свежести рыбы и балансе вкусов, а порции маленькие — по 3-4 кусочка.

В России же формат адаптировали под европейские вкусы: порции увеличились, риса стало больше, появились жареные и запечённые варианты, майонез, сыр и сладкие соусы.

То, что в Японии считалось бы закуской, в России превратилось в высококалорийное блюдо на ужин.

Советы шаг за шагом: как сделать роллы менее вредными

  1. Выбирайте роллы без сыра и майонеза. Лучше остановиться на классических вариантах с рыбой, огурцом, авокадо.

  2. Просите меньше риса. Во многих ресторанах можно попросить "меньше риса" или выбрать "роллы на салате".

  3. Избегайте темпуры. Жарка в масле увеличивает калорийность в 3 раза.

  4. Сократите соевый соус. В одной ложке содержится до 1 грамма соли, что задерживает жидкость и повышает давление.

  5. Ешьте медленно. Мозгу нужно около 20 минут, чтобы почувствовать сытость — это поможет не переесть.

  6. Сочетайте с овощами. Салат или мисо-суп снизят гликемическую нагрузку и улучшат пищеварение.

  7. Пейте воду, а не сладкие напитки. Газировка или сок добавляют сотни лишних калорий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать роллы лёгким ужином.
Последствие: набор веса из-за скрытых жиров и сахаров.
Альтернатива: выбрать сашими или роллы без сыра и соусов.

Ошибка: заказывать большие сеты.
Последствие: переедание и калорийный "перебор".
Альтернатива: ограничиться одной порцией (6 кусочков).

Ошибка: добавлять острые соусы для вкуса.
Последствие: раздражение желудка, особенно при гастрите.
Альтернатива: немного васаби или свежий имбирь.

Плюсы и минусы роллов

Аспект Плюсы Минусы
Питательность Источник белка и омега-3 (при использовании рыбы) Избыточное количество углеводов и жиров
Вкус и разнообразие Богатые вкусовые сочетания Скрытые добавки, соль, сахар
Польза для здоровья Морская рыба содержит полезные жирные кислоты Риск паразитов при сырой рыбе, особенно в непроверенных местах
Калорийность Умеренная в оригинальных японских версиях Высокая в адаптированных российских рецептах

Мифы и правда о роллах

Миф 1. Роллы — здоровое питание.
Правда: большинство вариантов содержат столько же калорий, сколько пицца или бургер.

Миф 2. Рыба в роллах всегда полезна.
Правда: при жарке теряются жирные кислоты, а при длительном хранении — витамины.

Миф 3. Можно есть роллы на ужин и не поправляться.
Правда: высокие углеводы вечером превращаются в жировые отложения.

Миф 4. Соевый соус улучшает пищеварение.
Правда: из-за избытка соли он, наоборот, вызывает отёки и раздражение слизистой.

А что если приготовить роллы дома?

Домашние роллы можно сделать намного полезнее. Главное — соблюдать баланс ингредиентов:

  • Используйте бурый или дикий рис - он дольше переваривается и не вызывает скачков сахара.

  • Замените сыр "Филадельфия" на творожный лайт или авокадо.

  • Не используйте жареные добавки и майонез.

  • Добавьте свежие овощи, зелень, немного лимонного сока.

Такой вариант будет содержать вдвое меньше калорий и сохранит вкус без вреда для фигуры.

3 интересных факта о роллах

  1. Первые роллы появились в Японии как способ консервации рыбы в ферментированном рисе.

  2. В США и Европе блюда адаптировали под местные вкусы, добавив сыр и соусы — отсюда и "Филадельфия".

  3. Средний россиянин, заказывая "сет роллов", получает до 1500-1800 ккал, что сопоставимо с суточной нормой женщины.

Исторический контекст

Роллы появились в XIX веке в Токио (тогда Эдо) как быстрая уличная еда. Они были миниатюрными и предназначались для перекуса, а не полноценного обеда. С развитием японской кухни на Западе рецепт трансформировался: появились запечённые варианты, майонез, сливочный сыр, темпура - всё то, что сегодня делает блюдо вкусным, но калорийным.

В современной культуре роллы стали символом модного питания, но гастроэнтерологи напоминают: популярность не равна пользе.

"Такую пищу нельзя назвать полезной, так как она жирная, калорийная и высокоуглеводная", — подытожила Екатерина Титова.

FAQ

Можно ли есть роллы при похудении?
Только в редких случаях и в ограниченном количестве — лучше выбирать роллы без сыра и соусов.

Какие роллы самые безопасные?
Классические с тунцом, лососем или овощами. Темпура и запечённые варианты — самые калорийные.

Чем заменить роллы при желании "японского ужина"?
Сашими, мисо-суп, салат с морской капустой или поке с киноа.

Как часто можно есть роллы?
Не чаще одного раза в неделю, чтобы не перегружать организм солью и углеводами.

