Домашние роллы с лососем и огурцом
Домашние роллы с лососем и огурцом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:49

Роллы под ударом: врачи рассказали, чем японская еда опасна для желудка

Гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что частое употребление роллов вредно для желудка

Японская кухня давно перестала быть экзотикой для россиян — роллы и суши прочно вошли в повседневное меню многих кафе и даже домашних ужинов. Однако врачи предупреждают: частое употребление таких блюд может быть небезопасно для здоровья, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

"Эти газы растягивают стенки желудка, нарушая его моторику — функцию продвижения пищи. В результате желудок может превратиться в "вялый мешок”", — пояснила гастроэнтеролог, старший преподаватель Пироговского университета Екатерина Титова.

Почему роллы не подходят для ежедневного питания

Роллы и суши традиционно считаются символом лёгкой и полезной еды, однако их состав и способ приготовления делают их тяжёлым блюдом для пищеварительной системы европейцев.

Как отмечают специалисты, японская кухня формировалась с учётом особенностей азиатского организма, приспособленного к большому количеству сырой рыбы, морепродуктов и риса с низким содержанием клейковины. Европейская же пищеварительная система не всегда готова к таким нагрузкам.

Основные риски при употреблении роллов

  1. Трудноперевариваемость.
    Роллы — сочетание риса, жирных соусов, сыра и сырых морепродуктов. Такая комбинация требует усиленной работы желудка и поджелудочной железы, что создаёт дополнительную нагрузку на ЖКТ.

  2. Сырой рыбой нельзя злоупотреблять.
    Без достаточной термообработки рыба может содержать паразитов и бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Даже при правильной заморозке риск сохраняется.

  3. Опасные добавки.
    Острые соусы и жирные сливочные сыры раздражают слизистую желудка. Особенно опасны такие ингредиенты для людей с гастритом, панкреатитом и повышенной кислотностью.

  4. Избыток соли.
    Соевый соус, которым обычно поливают роллы, содержит очень высокую концентрацию натрия. Его избыток вызывает отеки и повышение давления, поэтому людям с гипертонией и заболеваниями почек следует ограничивать употребление.

Кому противопоказаны роллы

Врачи не рекомендуют японские блюда людям, страдающим:

  • заболеваниями желудка и кишечника (гастрит, язва, колит);

  • гипертонией и склонностью к отёкам;

  • сахарным диабетом и ожирением;

  • аллергией на морепродукты.

Даже у здорового человека переедание роллов может вызвать тяжесть, вздутие и нарушение пищеварения.

С чем нельзя сочетать роллы

Роллы часто подают с шампанским, газированной водой или лимонадом, что врачи называют ошибкой.

"Эти газы растягивают стенки желудка, нарушая его моторику — функцию продвижения пищи. В результате желудок может превратиться в "вялый мешок”", — подчеркнула Екатерина Титова.

Газированные напитки усиливают ощущение переполнения, замедляют переваривание и могут привести к метеоризму. Лучше всего запивать японские блюда зелёным чаем или тёплой водой без газа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть роллы на голодный желудок.
    Последствие: Резкий всплеск кислотности, тяжесть, тошнота.
    Альтернатива: Употреблять роллы после лёгкого овощного блюда или супа.

  • Ошибка: Сочетать с шампанским и лимонадом.
    Последствие: Нарушение моторики желудка, вздутие.
    Альтернатива: Тёплый зелёный чай или вода без газа.

  • Ошибка: Есть роллы ежедневно.
    Последствие: Перегрузка ЖКТ, нарушение микрофлоры.
    Альтернатива: 1-2 раза в неделю, в умеренном количестве.

Как сделать роллы менее вредными

  1. Выбирайте термически обработанную рыбу - запечённые или горячие роллы.

  2. Просите подавать соус отдельно, чтобы контролировать количество соли.

  3. Откажитесь от майонезных добавок и сливочного сыра.

  4. Не переедайте: 6-8 кусочков — безопасная порция.

  5. Отдавайте предпочтение свежим ингредиентам и проверенным ресторанам.

Таблица: сравнение традиционных и адаптированных роллов

Тип роллов Калорийность (на 100 г) Потенциальный риск Рекомендации
Классические с сырой рыбой 220-250 ккал Возможность заражения паразитами Выбирать только сертифицированные заведения
С жареной рыбой (темпура) 280-320 ккал Избыток жира Употреблять редко
С овощами и авокадо 150-180 ккал Минимальный риск Подходит для лёгкого ужина
Без соевого соуса - Меньше соли Лучший вариант для гипертоников

FAQ

Можно ли роллы беременным?
Нет, особенно с сырой рыбой — велик риск инфекций и паразитарных заболеваний.

Можно ли есть роллы при диете?
Иногда, но в небольших количествах и без соусов. Лучше выбирать овощные варианты.

Сколько роллов можно есть без вреда?
1-2 порции в неделю — безопасно для здорового человека.

