Роллы под ударом: врачи рассказали, чем японская еда опасна для желудка

Японская кухня давно перестала быть экзотикой для россиян — роллы и суши прочно вошли в повседневное меню многих кафе и даже домашних ужинов. Однако врачи предупреждают: частое употребление таких блюд может быть небезопасно для здоровья, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

"Эти газы растягивают стенки желудка, нарушая его моторику — функцию продвижения пищи. В результате желудок может превратиться в "вялый мешок”", — пояснила гастроэнтеролог, старший преподаватель Пироговского университета Екатерина Титова.

Почему роллы не подходят для ежедневного питания

Роллы и суши традиционно считаются символом лёгкой и полезной еды, однако их состав и способ приготовления делают их тяжёлым блюдом для пищеварительной системы европейцев.

Как отмечают специалисты, японская кухня формировалась с учётом особенностей азиатского организма, приспособленного к большому количеству сырой рыбы, морепродуктов и риса с низким содержанием клейковины. Европейская же пищеварительная система не всегда готова к таким нагрузкам.

Основные риски при употреблении роллов

Трудноперевариваемость.

Роллы — сочетание риса, жирных соусов, сыра и сырых морепродуктов. Такая комбинация требует усиленной работы желудка и поджелудочной железы, что создаёт дополнительную нагрузку на ЖКТ. Сырой рыбой нельзя злоупотреблять.

Без достаточной термообработки рыба может содержать паразитов и бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Даже при правильной заморозке риск сохраняется. Опасные добавки.

Острые соусы и жирные сливочные сыры раздражают слизистую желудка. Особенно опасны такие ингредиенты для людей с гастритом, панкреатитом и повышенной кислотностью. Избыток соли.

Соевый соус, которым обычно поливают роллы, содержит очень высокую концентрацию натрия. Его избыток вызывает отеки и повышение давления, поэтому людям с гипертонией и заболеваниями почек следует ограничивать употребление.

Кому противопоказаны роллы

Врачи не рекомендуют японские блюда людям, страдающим:

заболеваниями желудка и кишечника (гастрит, язва, колит);

гипертонией и склонностью к отёкам;

сахарным диабетом и ожирением;

аллергией на морепродукты.

Даже у здорового человека переедание роллов может вызвать тяжесть, вздутие и нарушение пищеварения.

С чем нельзя сочетать роллы

Роллы часто подают с шампанским, газированной водой или лимонадом, что врачи называют ошибкой.

Газированные напитки усиливают ощущение переполнения, замедляют переваривание и могут привести к метеоризму. Лучше всего запивать японские блюда зелёным чаем или тёплой водой без газа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Есть роллы на голодный желудок.

Последствие: Резкий всплеск кислотности, тяжесть, тошнота.

Альтернатива: Употреблять роллы после лёгкого овощного блюда или супа.

Ошибка: Сочетать с шампанским и лимонадом.

Последствие: Нарушение моторики желудка, вздутие.

Альтернатива: Тёплый зелёный чай или вода без газа.

Ошибка: Есть роллы ежедневно.

Последствие: Перегрузка ЖКТ, нарушение микрофлоры.

Альтернатива: 1-2 раза в неделю, в умеренном количестве.

Как сделать роллы менее вредными

Выбирайте термически обработанную рыбу - запечённые или горячие роллы. Просите подавать соус отдельно, чтобы контролировать количество соли. Откажитесь от майонезных добавок и сливочного сыра. Не переедайте: 6-8 кусочков — безопасная порция. Отдавайте предпочтение свежим ингредиентам и проверенным ресторанам.

