Как правильно есть суши: советы по использованию соевого соуса, васаби и маринованного имбиря

Суши — это знаменитое японское блюдо, которое быстро завоевало популярность по всему миру. Многим людям понравилось гармоничное сочетание морепродуктов и риса. Поэтому в каждом городе можно найти рестораны, которые специализируются исключительно на суши.

Однако не все знают, как правильно употреблять это блюдо.

Разбавление соевого соуса

По правилам соевый соус можно разбавлять только определёнными жидкостями и в небольших количествах. Чаще всего для этого используют традиционный японский алкогольный напиток — саке, который перед этим обрабатывают.

Не рекомендуется разбавлять соевый соус водой.

Васаби

Соус и васаби не следует смешивать. Это распространённая ошибка. Правильнее всего нанести необходимое количество васаби непосредственно на рыбную начинку.

Так вы сможете в полной мере ощутить вкус блюда.

Соевый соус снова

Многие ошибочно полагают, что соевый соус предназначен для риса. Однако это не так. Соевый соус следует использовать для рыбы.

Имбирь

Маринованный имбирь не стоит есть одновременно с суши, так как он перебивает все остальные вкусы. Им нужно наслаждаться между приёмами основного блюда.

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