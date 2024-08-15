Как правильно есть суши: советы по использованию соевого соуса, васаби и маринованного имбиря

Суши — это знаменитое японское блюдо, которое быстро завоевало популярность по всему миру. Многим людям понравилось гармоничное сочетание морепродуктов и риса. Поэтому в каждом городе можно найти рестораны, которые специализируются исключительно на суши.
Однако не все знают, как правильно употреблять это блюдо.
Разбавление соевого соуса
По правилам соевый соус можно разбавлять только определёнными жидкостями и в небольших количествах. Чаще всего для этого используют традиционный японский алкогольный напиток — саке, который перед этим обрабатывают.
Не рекомендуется разбавлять соевый соус водой.
Васаби
Соус и васаби не следует смешивать. Это распространённая ошибка. Правильнее всего нанести необходимое количество васаби непосредственно на рыбную начинку.
Так вы сможете в полной мере ощутить вкус блюда.
Соевый соус снова
Многие ошибочно полагают, что соевый соус предназначен для риса. Однако это не так. Соевый соус следует использовать для рыбы.
Имбирь
Маринованный имбирь не стоит есть одновременно с суши, так как он перебивает все остальные вкусы. Им нужно наслаждаться между приёмами основного блюда.
Фото: flickr.com/Michael Saechang (CC BY-SA 2.0 license)
WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"
Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.
В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных
Несколько человек, о которых пока отсутствует какая-либо информация, проникли в зону прибытия самолётов международного гражданского аэропорта, находящегося в пригородном районе Кёльна Порц в Германии. На данный момент полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом администрация аэропорта информировала в социальных сетях.
Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома
Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан.
Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера
Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж.