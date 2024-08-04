Советы, как сэкономить деньги на приготовлении суши

Если вы хотите приготовить суши дома, то вам следует собрать много ингредиентов, чтобы сделать их по-настоящему вкусными.

Но что делать, если вы не можете найти некоторые ингредиенты в местном магазине или просто хотите сэкономить? Вот несколько советов о том, как это сделать.

Овощные роллы

Наполните суши-роллы большим количеством овощей, таких как огурец, авокадо, морковь и болгарский перец. Овощи, как правило, более бюджетны, чем морепродукты. Вы можете создавать вкусные, вегетарианские роллы, которые не нанесут вреда кошельку.

Подумайте о замороженных морепродуктах

Выбирайте замороженные морепродукты, такие как креветки или имитации крабов, вместо свежих сортов. Замороженные варианты часто более доступны по цене.

Приготовьте свои собственные соусы

Приготовьте свои собственные соусы дома, используя основные ингредиенты, такие как соевый соус, немного сахара и выжимка лимона или лайма.

Домашний маринованный имбирь

Приготовьте маринованный имбирь своими руками в домашних условиях. Это простой процесс, который может сэкономить вам деньги по сравнению с маринованным имбирем, купленным в магазине.

Все, что вам нужно, это свежий имбирь, рисовый уксус, сахар и щепотка соли.

Придерживайтесь простых начинок

Хотя экспериментировать с различными ингредиентами интересно, более простые начинки, такие как огурец, авокадо, являются экономичным выбором. Эти ингредиенты универсальны и бюджетны, что делает их отличными вариантами для домашних суши.

Фото: commons.wikimedia.org/Mrmcdonnell (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)