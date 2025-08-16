Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:22

Суши с сюрпризом: чем может закончиться летний заказ роллов

В жару роллы с сырой рыбой портятся за час — избегайте долгой доставки

Летом страсть к роллам и суши может обернуться визитом в больницу. Особенно если вы решите заказать их с доставкой. В жару сырая рыба — не тот продукт, с которым можно рисковать. Шеф-повар крупной сети ресторанов японской кухни рассказал АиФ, почему летом стоит быть особенно осторожными с блюдами из морепродуктов и как избежать отравления.

1. Доставка — главный враг свежести

Если выбирать между доставкой и походом в ресторан — идите в ресторан. Это в разы безопаснее: вы получите блюдо, приготовленное прямо перед подачей, а не пережившее дорогу в жаре и пробках.

Если без доставки не обойтись, то:

  • выбирайте рестораны с временем доставки до 40 минут;
  • избегайте длительной доставки — чем дольше путь, тем выше риск, что
  • продукт испортится;
  • не соглашайтесь на доставку без термосумки.

Продукты с рыбой теряют вкус и могут стать опасными всего за час при высокой температуре.

2. Осторожнее с сырой рыбой

Даже в ресторане сырая рыба — продукт повышенного риска. А при доставке летом — особенно.

"Лучше выбирать роллы с термически обработанной рыбой или морепродуктами", — советует шеф-повар.

Почему это важно:

  • термическая обработка убивает большинство опасных бактерий;
  • риск отравления резко снижается;
  • готовое блюдо сохраняется дольше даже без идеальных условий.

Сырые лосось или тунец — это вкусно, но не всегда безопасно в условиях летней жары.

3. Нарушения при транспортировке

Проверьте заказ сразу при получении:

  • Использовалась ли термосумка?
  • Герметично ли упакованы роллы?
  • Есть ли неприятный запах, неестественный вид или странный вкус?
  • Рыбные блюда должны иметь лёгкий морской аромат. Любой намёк на тухлость — сигнал: не ешьте это.
  • Лучше выкинуть роллы, чем рисковать здоровьем.

Советы от шефа

  • Не храните доставленные роллы "на потом".
  • Не разогревайте блюда с рыбой в микроволновке — это не спасает от бактерий.
  • Если нет уверенности в качестве — откажитесь от заказа и сообщите в ресторан.

