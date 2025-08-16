Суши с сюрпризом: чем может закончиться летний заказ роллов
Летом страсть к роллам и суши может обернуться визитом в больницу. Особенно если вы решите заказать их с доставкой. В жару сырая рыба — не тот продукт, с которым можно рисковать. Шеф-повар крупной сети ресторанов японской кухни рассказал АиФ, почему летом стоит быть особенно осторожными с блюдами из морепродуктов и как избежать отравления.
1. Доставка — главный враг свежести
Если выбирать между доставкой и походом в ресторан — идите в ресторан. Это в разы безопаснее: вы получите блюдо, приготовленное прямо перед подачей, а не пережившее дорогу в жаре и пробках.
Если без доставки не обойтись, то:
- выбирайте рестораны с временем доставки до 40 минут;
- избегайте длительной доставки — чем дольше путь, тем выше риск, что
- продукт испортится;
- не соглашайтесь на доставку без термосумки.
Продукты с рыбой теряют вкус и могут стать опасными всего за час при высокой температуре.
2. Осторожнее с сырой рыбой
Даже в ресторане сырая рыба — продукт повышенного риска. А при доставке летом — особенно.
"Лучше выбирать роллы с термически обработанной рыбой или морепродуктами", — советует шеф-повар.
Почему это важно:
- термическая обработка убивает большинство опасных бактерий;
- риск отравления резко снижается;
- готовое блюдо сохраняется дольше даже без идеальных условий.
Сырые лосось или тунец — это вкусно, но не всегда безопасно в условиях летней жары.
3. Нарушения при транспортировке
Проверьте заказ сразу при получении:
- Использовалась ли термосумка?
- Герметично ли упакованы роллы?
- Есть ли неприятный запах, неестественный вид или странный вкус?
- Рыбные блюда должны иметь лёгкий морской аромат. Любой намёк на тухлость — сигнал: не ешьте это.
- Лучше выкинуть роллы, чем рисковать здоровьем.
Советы от шефа
- Не храните доставленные роллы "на потом".
- Не разогревайте блюда с рыбой в микроволновке — это не спасает от бактерий.
- Если нет уверенности в качестве — откажитесь от заказа и сообщите в ресторан.
