Захватчики в Суровикино: за что отбывали наказания участники захвата

Трое из захвативших колонию в Волгоградской области были осуждены за наркоторговлю.
В числе заключенных, захвативших в заложники сотрудников ФСИН в Суровикино, находились два гражданина Узбекистана и два — Таджикистана. Их наказания связаны с преступлениями, включая наркоторговлю и непредумышленное убийство, сообщает ТАСС.
Согласно информации агентства, среди захватчиков:
Рамзиндин Тошев (гражданин Узбекистана) — в 2023 году Волжский районный суд Волгограда осудил его на 8 лет лишения свободы за незаконное производство и сбыт наркотиков;
Назирчон Тошов (Таджикистан) — в 2022 году Городищенский районный суд назначил ему 8,5 лет за покушение на наркоторговлю в крупном размере;
Наврузи Рустамчон (Таджикистан) — получил 7 лет за аналогичное преступление, точная дата его приговора не раскрыта;
Темур Хусинов (Узбекистан) — был осужден в 2019 году за непредумышленное убийство, его срок истекает в ноябре 2024-го.
Захват заложников в ИК № 19 произошел 23 августа. Один из удерживаемых был убит, сообщает ТАСС. Губернатор Волгоградской области указал на госпитализацию четверых сотрудников УФСИН.
Фото: freepik
Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 9
Компания Chery представила тизер нового флагманского кроссовера Tiggo 9, который планируется к выходу на российский рынок. Автомобиль был анонсирован ранее, и его презентация в России ожидается в третьем квартале 2024 года. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером бренда с длиной 4820 мм.
Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность
Юрист Остапенко: за неуплату кредитов может грозить до двух лет лишения свободы
Юрист Ярослав Остапенко напомнил россиянам о необходимости своевременной выплаты кредитов, поскольку за злостное уклонение от погашения долга может грозить до двух лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено, если у должника есть возможность платить, но он этого не делает.
Подписчики высмеяли Филиппа Киркорова за "руки-базуки": видно, что силикон
Певец Филипп Киркоров нарвался на хейт, показав свои татуированные "руки-базуки".