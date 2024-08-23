Захватчики в Суровикино: за что отбывали наказания участники захвата

Трое из захвативших колонию в Волгоградской области были осуждены за наркоторговлю.

В числе заключенных, захвативших в заложники сотрудников ФСИН в Суровикино, находились два гражданина Узбекистана и два — Таджикистана. Их наказания связаны с преступлениями, включая наркоторговлю и непредумышленное убийство, сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, среди захватчиков:

Рамзиндин Тошев (гражданин Узбекистана) — в 2023 году Волжский районный суд Волгограда осудил его на 8 лет лишения свободы за незаконное производство и сбыт наркотиков;

Назирчон Тошов (Таджикистан) — в 2022 году Городищенский районный суд назначил ему 8,5 лет за покушение на наркоторговлю в крупном размере;

Наврузи Рустамчон (Таджикистан) — получил 7 лет за аналогичное преступление, точная дата его приговора не раскрыта;

Темур Хусинов (Узбекистан) — был осужден в 2019 году за непредумышленное убийство, его срок истекает в ноябре 2024-го.

Захват заложников в ИК № 19 произошел 23 августа. Один из удерживаемых был убит, сообщает ТАСС. Губернатор Волгоградской области указал на госпитализацию четверых сотрудников УФСИН.

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