Крабовые палочки
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована вчера в 23:06

Не краб и не рыба: почему крабовые палочки — не такая безобидная еда, как кажется

Крабовые палочки — популярный и удобный продукт для салатов, роллов и перекусов. Однако часто ли мы задумываемся, что скрывается внутри этих палочек? Оказавшись на столах миллионов людей, они остаются предметом неясности. Кто же должен ограничить их потребление и почему?

Что такое крабовые палочки на самом деле?

Как утверждает Владимир Мазо, доктор биологических наук, крабовые палочки — это не краб и не рыба в привычном виде. Всё, что мы находим в этих палочках, — это рыбный фарш с добавками.

Процесс производства включает:

  • Получение сурими — мелкого рыбного фарша, сделанного из таких рыб, как хек, минтай, ставрида и другие.
  • Добавление муки, яичного порошка, красителей и крахмала для улучшения внешнего вида и вкуса.
  • Придание формы и тепловая обработка для окончательной упаковки.

Важно: Название "крабовые палочки" — чисто маркетинговый ход, придуманный японцами в 1970-е годы.

Не диетический продукт

Несмотря на свою привлекательность, крабовые палочки не являются диетическим продуктом. Почему?

  • В крабовых палочках содержание белка всего до 10%. Для сравнения, в рыбе — около 20% белка на 100 г.
  • Вкус и питательные свойства теряются при замораживании и размораживании.
  • Основная часть — это крахмал и пищевые добавки.

Плюс: Крабовые палочки содержат небольшое количество омега-3 жирных кислот, полезных для организма.

Кто должен быть осторожен?

Некоторые группы людей должны особенно внимательно относиться к этому продукту:

  • Аллергики

В крабовых палочках много пищевых добавок, которые могут вызывать аллергические реакции.

  • Люди с заболеваниями почек

Высокое содержание соли может привести к отекам и другим проблемам с почками.

  • Беременные женщины

Из-за большого содержания соли, крабовые палочки могут не лучшим образом повлиять на здоровье матери и ребенка.

В чем опасность?

Крабовые палочки могут быть полезным перекусом, но их не следует употреблять в больших количествах:

  • Соль в составе может привести к избыточному потреблению натрия, что важно учитывать при ограничениях по здоровью.
  • Продукт не насыщен полезными веществами и не стоит рассчитывать на его высокую питательную ценность.

Итог

Крабовые палочки — это удобная и вкусная, но не слишком полезная еда. Хотя они могут добавить разнообразия в рацион, людям с аллергиями, проблемами с почками или беременным женщинам стоит сдержать аппетит. Важно помнить, что эти палочки — это не натуральный продукт, а комбинация рыбного фарша, крахмала и добавок.

