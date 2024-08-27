Врач-анестезиолог рассказал о некоторых особенностях операционного вмешательства под наркозом

Врач Корниенко: пациенты под наркозом во время операции могут слышать разговоры врачей

Анестезиолог Андрей Корниенко в программе "О самом главном" рассказал о некоторых особенностях наркоза. Он подчеркнул, что современные методы анестезии практически исключают возможность пробуждения пациента во время операции. Однако, пациент может слышать разговоры врачей, если в определенный момент не используются все компоненты наркоза, например, препараты для сна, когда они не требуются на данном этапе операции. При этом пациент не ощущает боли.

Корниенко также упомянул о возможных аллергических реакциях на наркоз. Для их предотвращения перед операцией проводится консультация, где выясняют наличие аллергий на продукты и лекарства. Наиболее опасны внезапные аллергические реакции.

Врач также отметил, что люди с рыжими волосами подвержены повышенному риску таких реакций.

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