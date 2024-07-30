После 50 лет возрастные изменения затрагивают как лицо, так и тело женщин. Среди наиболее востребованных пластических операций для этого возраста пластический хирург, кандидат медицинских наук Вячеслав Балкизов выделил блефаропластику, подтяжку лица и липосакцию, сообщает Вечерняя Москва.
Блефаропластика позволяет корректировать веки, устраняя избыток кожи и мешки под глазами, что делает взгляд более открытым и молодым. Подтяжка лица направлена на иссечение избытков кожи и подтяжку мышц, обеспечивая более четкие и естественные контуры лица. Липосакция помогает устранить локальные жировые отложения, которые сложно скорректировать диетами и упражнениями, особенно при замедлении обмена веществ и гормональных изменениях.
Фото: dvidshub.net/Senior Airman Rylan Albright (public domain)
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