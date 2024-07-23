Пластический хирург Владимир Зленко порекомендовал проводить блефаропластику после 45 лет для коррекции возрастных изменений, хотя операции на веках возможны с 18 лет при наличии медицинских показаний, таких как грыжи нижних век. Для удаления мешков под глазами подходит трансконъюнктивальная блефаропластика, которая не оставляет следов, сообщает Газета.Ру.

Нижняя классическая блефаропластика или чеклифтинг лучше справляются с избытком кожи на нижних веках. Зленко также отметил, что блефаропластику можно сочетать с другими омолаживающими операциями для комплексного эффекта.

Фото: navy.mil/U.S. Navy photo by Lt. Arwen Chisholm (public domain)