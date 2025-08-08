Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:12

Почему краска на заборе шелушится? Главные ошибки при подготовке поверхности

Федор Васильев: как правильно подготовить деревянные и металлические поверхности для покраски

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда свежая краска на заборе или воротах начинает шелушиться? Это не всегда связано с качеством краски, а скорее с неправильной подготовкой поверхности. Основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев объяснил, что большинство ошибок происходят именно на подготовительном этапе.

Подготовка деревянных и металлических поверхностей

Для деревянных поверхностей главное — тщательно осмотреть старое покрытие. Если краска шелушится или пузырится, её нужно полностью удалить с помощью шпателя, металлической щетки или шлифовальной машинки. Даже если покрытие кажется прочным, его стоит заматировать с помощью наждачной бумаги (зернистость 80-120) для создания необходимой шероховатости, обеспечивающей лучшее сцепление с новым слоем краски. После этого важно очистить поверхность от пыли и грязи влажной тряпкой и обезжирить с помощью уайт-спирита, особенно если использовались лак или масляные составы.

Металлические поверхности требуют более тщательной подготовки. Первым делом необходимо полностью удалить ржавчину, для чего можно использовать наждачку, преобразователи ржавчины или металлические щетки для мелких участков. После механической очистки обязательно обезжирьте металл ацетоном или растворителем. Если поверхность новая, не забудьте нанести грунтовку с антикоррозийными свойствами, чтобы защитить её от разрушения.

Выбор краски и грунтовки

Для деревянных поверхностей оптимальны акриловые или алкидные краски, а также составы для наружных работ с антисептиками. Алкидные краски устойчивы к влаге, но сохнут дольше, тогда как акриловые — более экологичные и быстро сохнут. Для металлических поверхностей лучше всего подходят антикоррозийные эмали или "молотковые" краски, которые защищают металл и маскируют мелкие дефекты.

Грунтовка — важный этап, который не стоит пропускать. Она улучшает сцепление краски с поверхностью и помогает снизить расход основного покрытия. Для дерева подойдут универсальные грунтовки, а для металла — специальные составы с антикоррозийными добавками.

Окрашивание и советы

Идеальные условия для работы — сухая погода с температурой от +10 до +25 градусов Цельсия. Наносить краску лучше в два тонких слоя с обязательной промежуточной сушкой. Если площадь большая, удобнее использовать краскопульт, но также подойдут кисть или валик.

Подсчеты стоимости: покраска 10 квадратных метров может стоить от 750 до 1750 рублей. В эту сумму входит краска (300-800 руб./кг), грунтовка (200-500 руб./л), а также расходники — наждачная бумага, щетки, растворитель. Цена может варьироваться в зависимости от региона и марки материалов.

