Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
La horde - Surfers riding a wave in Paea, Tahiti
La horde - Surfers riding a wave in Paea, Tahiti
© commons.wikimedia.org by Brigittebourger Brigitte Bourger is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 2:50

Адреналин, страх и восторг: с чего начинается настоящая зависимость от моря

Сёрфинг для начинающих: основные правила, техника и ошибки, которых стоит избегать

Сёрфинг привлекает тех, кто хочет ощутить свободу движения, силу океана и адреналин от покорения волны. Чтобы научиться кататься, не нужно быть профессиональным спортсменом, но важно понимать, что этот вид спорта требует терпения, дисциплины и умения держать равновесие. Новичкам стоит начинать с простых шагов, уделяя внимание технике, выбору доски и безопасности.

Основы техники и равновесия

Первая задача любого сёрфера — научиться сохранять баланс. Без него даже идеальная волна не принесёт удовольствия. Лечь на доску нужно так, чтобы тело располагалось по центру, а пальцы ног не выходили за нижнюю границу покрытия. Если равновесие нарушено, стоит вернуться в исходное положение и повторить попытку. На суше можно тренироваться заранее: выполняйте упражнения на баланс, стоя на одной ноге или используя балансборд. Это поможет телу привыкнуть к нестабильной опоре.

Когда вы чувствуете устойчивость, переходите к следующему шагу — вставанию на доске. Делается это резким, но контролируемым движением: из положения лёжа опирайтесь руками у груди, подтягивайте ноги и сразу занимайте стойку. Ступни должны быть чуть шире плеч, колени слегка согнуты, спина прямая, а руки разведены для удержания равновесия. Главная нога всегда ставится вперёд, определить её просто — сделайте шаг, если вас слегка подтолкнуть сзади: именно эта нога и будет ведущей.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите безопасное место. Новичкам подойдут пляжи с мягким песчаным дном и длинными пологими волнами. Следите, чтобы не было подводных камней и сильного течения.

  2. Пристегните доску. Лиш (страховочный шнур) фиксируется на задней ноге снаружи. Он предотвратит потерю снаряда при падении.

  3. Освойте движение через волны. Когда глубина достигает колен, переносите доску в руках. Дальше можно плыть на ней, помогая себе руками.

  4. Ловите подходящий гребень. Активно гребите, пока волна не начнёт вас подхватывать. Вскакивайте чуть раньше её вершины.

  5. Контролируйте доску. Не стойте неподвижно: переносите вес тела, чтобы направлять движение.

  6. Учитесь падать правильно. Если волна слишком мощная, лучше уйти под воду и защитить голову руками.

Регулярные короткие тренировки дают лучший результат, чем редкие, но длительные занятия. Даже 20 минут практики каждый день помогут быстрее почувствовать уверенность на воде.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пытаться сразу оседлать большие волны.
  • Последствие: потеря контроля, травмы, страх перед следующими попытками.
  • Альтернатива: начинайте с мелких волн и мягких досок — они прощают ошибки и помогают отработать технику.
  • Ошибка: неправильно выбранная стойка.
  • Последствие: потеря равновесия и частые падения.
  • Альтернатива: заранее определите ведущую ногу и тренируйте правильную позу на суше.
  • Ошибка: отсутствие страховочного шнура.
  • Последствие: доска уходит в море или ударяет других людей.
  • Альтернатива: всегда используйте лиш и проверяйте его перед входом в воду.
  • Ошибка: катание без защиты от солнца.
  • Последствие: ожоги, пересушенная кожа, обезвоживание.
  • Альтернатива: наносите солнцезащитный крем и надевайте рашгард.

Мифы и правда

  • Миф: сёрфинг — это только для профессионалов.
  • Правда: кататься может каждый, если выбрать подходящее место и доску для новичков.
  • Миф: чем больше волна, тем интереснее.
  • Правда: большие волны опасны для тех, кто не умеет управлять доской. Малые гребни подходят для обучения и тоже приносят удовольствие.
  • Миф: нужно сильное телосложение, чтобы держаться на доске.
  • Правда: важнее координация и чувство равновесия, а не сила мышц.

А что если боишься воды

Страх перед океаном — естественное чувство. Начните тренировки в мелкой воде или даже в бассейне с длинной доской. Привыкайте к ощущениям плавучести и движения волн. Можно использовать мягкий сёрфборд, чтобы не бояться ударов. Постепенно страх уходит, и появляется азарт.

Часто задаваемые вопросы

Какую доску выбрать новичку?
Лучше взять длинную доску (longboard) с округлым носом. Она более устойчива и позволяет дольше сохранять баланс.

Сколько стоит снаряжение?
Аренда сёрфборда на пляже обходится примерно в 500-700 ₽ в день. Покупка даже подержанной доски вместе с аксессуарами — от 10 000 ₽.

Что надеть для катания?
Нужен лёгкий гидрокостюм или рашгард, защищающие от солнца и трения.

Можно ли учиться самостоятельно?
Да, но с инструктором прогресс идёт быстрее. Он поможет выбрать место, подскажет технику и вовремя предотвратит опасные ситуации.

3 факта о сёрфинге

  • Сёрфинг считается одним из древнейших видов спорта: ему более тысячи лет.

  • На Гавайях катание на волнах долгое время было доступно только знати.

  • Современные доски изготавливают из пенополиуретана, что делает их лёгкими и прочными.

Исторический контекст

Сёрфинг появился на Гавайях задолго до колонизации. Местные жители использовали большие доски из дерева для катания по прибрежным волнам. Этот ритуал был не только развлечением, но и частью духовной культуры — символом связи человека с океаном. В XX веке, благодаря серферам из Калифорнии и Австралии, спорт стал массовым и превратился в мировое движение с соревнованиями, фестивалями и собственным стилем жизни.

Безопасность превыше всего

Сёрфинг — экстремальный, но безопасный при соблюдении правил вид спорта. Важно следить за другими участниками, не кататься в зонах подводных течений, не заплывать слишком далеко и всегда оценивать свои силы. Никакие волны не стоят риска для здоровья. Главное — получать удовольствие от процесса и сохранять уважение к океану.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Лорен Саглимбене: замедление метаболизма после 50 лет приводит к накоплению жира сегодня в 3:16
5 упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе после 50 лет

Узнайте, какие упражнения эффективны для сжигания жира на животе после 50 лет, и как улучшить результат с помощью сбалансированного подхода.

Читать полностью » Кардио не является единственным способом снижения веса — показали исследования учёных сегодня в 3:10
Фитнес-браслеты и тренажёры лгут: почему ваши калории — лишь иллюзия

Многие популярные представления о тренировках не имеют под собой научных оснований. Узнайте, какие восемь мифов о фитнесе мешают достигать результата.

Читать полностью » Кардиолог Хесус Петеиро рассказал, как лестница помогает проверить здоровье сердца вчера в 23:27
Забыли, когда в последний раз занимались спортом? Пройдите этот тест из трёх этажей — он скажет всё о вашей форме

Кардиолог объяснил, как понять уровень своей физической подготовки без спортзала — всего за несколько минут и с помощью обычной лестницы.

Читать полностью » Ольга Дерендеева-Куртова объяснила, почему сильные мышцы спины — лучшая защита позвоночника вчера в 22:26
Осанка как у киборга и ноль боли: тренер раскрыла секрет "спинного щита"

Как укрепить мышцы спины и избавиться от болей? Тренер объясняет, какие упражнения помогут развить силу, осанку и стабильность позвоночника.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила, как избавиться от жира в нижней части живота вчера в 21:18
Жир ниже пупка: как победить самого упрямого врага твоей фигуры

Как избавиться от жира в нижней части живота и укрепить мышцы кора? Фитнес-эксперт раскрывает эффективный комплекс упражнений для домашнего тренинга.

Читать полностью » Филлип Соломон объяснил, почему тренировки на мобильность важны после 40 лет вчера в 20:27
Забудь про боль в спине: тренер показал, как оживить суставы без спорта и зала

Как сохранить лёгкость движений и гибкость после 40 лет? Фитнес-тренер объясняет, какие упражнения на мобильность помогут снова двигаться свободно и без боли.

Читать полностью » Планка для начинающих: советы по увеличению времени удержания позы вчера в 19:50
Планка: 5 минут в день, которые могут изменить твоё тело навсегда

Включение "планок" в ежедневную рутину поможет укрепить основные мышцы и избежать травм. Узнаем, как всего за 5 минут в день можно улучшить свои результаты.

Читать полностью » Ментальные ошибки мешают бегунам прогрессировать — мнение Мэтта Фрезьера вчера в 19:10
Сам себе соперник: как мысли мешают стать сильнее на дистанции

Четыре распространённые ментальные ошибки мешают бегунам расти и прогрессировать. Узнайте, как их избежать и сделать тренировки действительно эффективными.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Lada Granta остаётся самой доступной новой моделью в России до 1,5 млн рублей — эксперт Баканов
Садоводство
Карликовые нарциссы достигают 15 сантиметров и цветут раньше крупных сортов
Спорт и фитнес
Уровневая система тренировок с собственным весом от Al Kavadlo помогает отслеживать прогресс
Еда
Американские куриные крылышки Баффало сочитают остроту, уксусную кислинку и сливочность
Красота и здоровье
Врач Зарема Тен предупредила об опасности нарушений в работе скотомогильников
Дом
Алоэ, фикус и хлорофитум признаны самыми полезными комнатными растениями
Туризм
Психологи назвали причины ссор между парами во время совместных путешествий
Наука
Чешские эксперты: кузнечный гриб поглощает ртуть, открывая новые возможности для экологии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet