Суд закончился, но история только началась: что сделала победительница дела Долиной

После решения Верховного суда Полина Лурье не поехала на студийную запись, а отправилась домой к семье. Спустя несколько часов после окончания процесса она вышла на связь с программой "Пусть говорят" по телефону, тогда как ее адвокат прибыла в студию лично. Фрагменты эфира, который выйдет вечером 17 декабря на Первом канале, публикует KP.RU.

Реакция после суда

Полина Лурье рассказала, что новость о решении суда она встретила в кругу близких. По ее словам, этот день стал для семьи по-настоящему важным.

"Я сейчас со своими детьми, с семьей. Мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу в суде. Конечно, я очень рада. Хотела бы сказать спасибо всем кто меня поддерживал…", — сказала Полина Лурье в разговоре со студией.

В ходе телефонного включения ведущий Дмитрий Борисов задал Лурье несколько уточняющих вопросов, касающихся квартиры, ставшей предметом судебного спора. Она пояснила, что рассматривала покупку не как инвестицию, а как жилье для себя и детей, где планировала жить постоянно.

Квартира и планы на ремонт

Отвечая на вопросы о состоянии жилья, Лурье отметила, что изначально ориентировалась на будущую переделку пространства под нужды своей семьи. Она подчеркнула, что состав семьи и вкусы у нее и у Ларисы Долиной разные, поэтому квартира рассматривалась как объект под капитальный ремонт. По словам Лурье, она планирует перепланировку и обновление интерьера в более современном стиле с привлечением дизайнера, однако точную смету пока не считала.

Лурье также рассказала о процессе просмотра квартиры. Первый визит прошел без участия продавца, а во время второго осмотра, по ее словам, Лариса Долина лично показывала жилье, подробно рассказывая о деталях квартиры, доме и районе.

Эмоции защиты

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в студии "Пусть говорят" поделилась личной реакцией на решение Верховного суда. Она призналась, что за долгие годы практики редко позволяла себе проявлять эмоции, однако в этот раз не смогла их сдержать.

"Никогда клиенты не обнимали. За 35 лет работы своей заплакала первый раз — от эмоций, от победы…", — сказала Светлана Свириденко.

По словам адвоката, итог разбирательства стал значимым не только для ее доверительницы, но и с профессиональной точки зрения, учитывая уровень суда и внимание к процессу.