Рынок жилья ждал этого сигнала: дело Долиной может защитить тех, кто заплатил честно

Верховный суд России задал новый вектор в спорах по недвижимости, предложив более взвешенный подход к защите прав участников сделок, ставших жертвами мошеннических схем, пояснила риелтор, сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк. Как рассказала она NewsInfo, это решение не является безусловной гарантией для всех пострадавших, но позволяет сформировать справедливый баланс интересов.

Ранее Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем. В документ вошли позиции по спорам, где стороны заявляли о совершении сделки под влиянием обмана, как это было в резонансном деле народной артистки РФ Ларисы Долиной. Единые подходы к рассмотрению подобных исков были сформированы по личному поручению главы ВС.

При работе с вторичным рынком покупка вторичного жилья нередко превращается в судебные баталии, где стандартная проверка документов не всегда обеспечивает защиту нового владельца.

По мнению риелтора, до недавнего времени российские суды имели устойчивую практику: при заявлении продавца о том, что он стал жертвой мошенников или действовал в состоянии заблуждения, сделки признавались недействительными. При этом часто игнорировался принцип двусторонней реституции, когда покупатель, добросовестно оплативший объект, оставался и без недвижимости, и без денег, так как последние уже были выведены злоумышленниками.

"Факт обмана продавца мошенниками не является безусловным основанием для возврата квартиры, если покупатель является добросовестным. Покупатель не должен нести ответственность за действия третьих лиц и за то, как продавец распорядился полученными деньгами. Тут сработал принцип элементарной логики — суды будут тщательнее оценивать добросовестность сторон и соблюдать баланс интересов", — отметила Асоулюк.

Эксперт подчеркнула, что решение Верховного суда не отменяет статей 178 (введение в заблуждение) и 179 (обман или угрозы) Гражданского кодекса РФ, однако ставит во главу угла доказывание недобросовестности покупателя. Ранее эксперты неоднократно указывали, что запись в Росреестре не всегда гарантирует полное спокойствие, так как скрытые дефекты в истории объекта могут обнулить права нового собственника.

По словам Асоулюк, несмотря на позитивные сдвиги, правоприменение на местах по-прежнему зависит от квалификации судей и их личных позиций. Юридические риски при проведении сделок остаются высокими. В частности, даже честная покупка может обернуться серьезными проблемами для покупателя, если всплывут неучтенные нюансы оформления предыдущих переходов прав. В таких условиях рынок остро нуждается в прозрачных механизмах безопасности, ведь процедуры проверки квартир перед покупкой постоянно меняются.

Итоговым результатом обновления практики станет индивидуальное рассмотрение каждого дела.

"Сказать однозначно, что теперь все подобные иски будут решаться в пользу потерпевших от махинаций, нельзя, так как вопрос о доказанности недобросовестности приобретателя остается открытым", — заключила специалист.

Также важно помнить, что для защиты активов при проведении расчетов необходимо учитывать, что юридические тонкости оформления первого платежа нередко превращают сделку в финансовую ловушку.

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